07.09.2024, 09:14 9596
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Норвегии
Фото: kff.kz
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Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова и дома смогла добиться сенсационной ничьей с командой Норвегии - 0:0, сообщает Sports.kz.
Стартовые составы команд выглядели следующим образом:
Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов;
Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанд, Серлот.
Первый тайм прошел с полным преимуществом гостей, они много владели мячом, а Феликс Мюре сотряс перекладину, но счет так и не был открыт. Во второй половине ничего не изменилось, Эрлинг Холанд в упор попал в штангу, Станислав Черчесов начал делать замены, гости прессинговали, однако ничего не добились.
Кроме того, второй матч группы, в котором встречались сборные Словении и Австрии, также завершился вничью - 1:1. У словенцев забил Беньямин Шешко (16-я минута, с пенальти), а у австрийцев отличился Конрад Лаймер (28-я).
Таким образом, после первого тура все четыре команды имеют по одному очку. Австрия и Словения формально делят первое место, поскольку их ничьи оказались результативными, а Казахстан и Норвегия расположились на третьем и четвертом местах турнирной таблицы.
Свой следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Словении девятого сентября в Любляне.
новости по теме
08.09.2024, 11:35 601
Казахстанский борец стал победителем чемпионата мира U20
Фото: НОК
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Мадрид. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира U20 в Испании, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Ризабек стал лучшим в весе до 97 килограммов, уверенно выиграв все схватки. В финале он боролся против Хетага Карсанова. И уже в самом начале захватил преимущество. В итоге наш спортсмен выиграл досрочно - 10-0", - проинформировали в пресс-службе.
В НОК отметили, что в прошлом году Айтмухан завоевал золото на взрослом чемпионате мира. Тогда он выиграл в категории до 92 килограммов.
Ранее казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе.
08.09.2024, 09:10 2066
Сборная Казахстана завершила Паралимпийские игры с девятью медалями
Фото: gov.kz
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Париж. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Республики Казахстан завершила Паралимпийские игры в Париже с девятью медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В активе сборной Казахстана девять наград. Золото завоевали Давид Дегтярев, Акмарал Науатбек. Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов, дзюдоист Ергали Шамей, пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков, Даяна Федосова и Зарина Райфова показали третий результат", - проинформировали в комитете.
Ранее парадзюдоист Журкамырза Шукурбеков завоевал бронзовую медаль в весе свыше 90 килограммов.
07.09.2024, 09:00 10281
По итогам девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана семь медалей
Фото: МТС РК
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Париж. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - После девятого дня Паралимпийских игр в копилке сборной Казахстана 2 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Парадзюдо
Выступая в категории J1 в весовой категории 73 кг, Ерали Шамей стал серебряным призером Парижской Паралимпиады, уступив в финальной схватке румынскому борцу Флорину-Александру Бологе.
В матче за третье место Даяна Федосова в весе 57 кг уверенно победила спортсменку из Турции Дендю Ешилюрт и завоевала бронзовую медаль, пополнив копилку сборной страны.
Аяла Мереке не смогла одержать победу в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Париже. Спортсменка уступила грузинской дзюдоистке Ине Калдани - серебряному призеру прошлой Паралимпиады.
Параплавание
Зульфия Габидуллина завершила свое выступление на Паралимпийских играх на дистанции 50 метров вольным стилем (класс S4), заняв 7- е место с результатом 43.75 секунды.
В категории S5 мужские соревнования на 50 метров в стиле баттерфляй Сиязбек Далиев выступил в финале и занял 7-е место.
Параканоэ
Жаныл Балтабаева выступила в категории VL3 на дистанции 200 метров и вышла в полуфинал с результатом 1: 04.72.
Бибарыс Метатай вышел в полуфинал в категории KL2 на дистанции 200 метров с результатом 48.50 секунд.
06.09.2024, 20:36 14006
Казахстанец стал серебряным призером Паралимпиады
Фото: Olympic.kz
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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Еркебулан Шамей завершил выступление на Паралимпийских играх-2024 с серебряной медалью, сообщает пресс-служба Olympic.kz.
Он показала второй результат в парадзюдо. Шамей дошел до финала в весе до 73 кг (категория J1).
В решающей схватке ему противостоял Флорин-Александру Болога из Румынии. Победу в противостоянии праздновал оппонент. Шамей завершил выступление с серебром.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь семь наград. Золото завоевали Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (парадзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика) и Даяна Федосова (парадзюдо) показали третий результат.
06.09.2024, 19:42 14886
Казахстанская дзюдоистка завоевала бронзу Паралимпиады-2024
Фото: Olympic.kz
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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Даяна Федосовова, выступающая в парадзюдо, стала бронзовым призером Паралимпийских игр-2024 в Париже, сообщает пресс-служба Olympic.kz.
Она стала третьей в весе до 57 кг (категория J2). В схватке за бронзовую награду Даяна оказалась сильнее Донду Есилюрт из Турции.
На сегодня у Казахстана шесть медалей. Золото завоевали Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (парадзюдо). Вторыми стали стрелок Еркин Габбасов и пловец Нурдаулет Жумагали, а Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика) показал третий результат.
06.09.2024, 08:22 18101
Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на Паралимпийских играх в Париже
Фото: МТС РК
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Париж. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам восьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Акмарал Науатбек стала паралимпийской чемпионкой и завоевала золотую медаль. Казахстанская парадзюдоистка одержала победу в финале над французской спортсменкой (48 кг, класс J2) и принесла сборной Казахстана первое место.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Паралимпийских игр.
Поздравляю Акмарал Науатбек с завоеванием золотой медали Паралимпийских игр! Ваше триумфальное выступление обрадовало любителей спорта. Вы проявили самоотверженность и несгибаемую волю в схватках с сильнейшими соперницами. Желаю Акмарал новых побед!" - написал президент на своей социальной странице Х.
Альфия Тлеккабыл, выступающая в весовой категории 57 кг, не смогла выйти в полуфинал Паралимпиады. Тлеккабыл примет участие в утешительном финале.
Кроме того, вчера Нурдаулет Жумагали выиграл серебро в соревнованиях по параплаванию. Спортсмен финишировал с результатом 1:04.83, установив новый паралимпийский рекорд в своем классе.
Также вчера казахстанские спортсмены приняли участие в соревнованиях по парапауэрлифтингу. Станислав Шакиев, участвовавший в весовой категории до 59 килограммов и занял 7-е место с весом в 178 килограммов.
Амир Муратбеков выступил в финале по параплаванию на дистанции 100 метров брассом в классе SB11, но не смог завоевать медаль. Спортсмен занял седьмое место и завершил соревнования.
Жоламан Еламан занял 7-е место в соревнованиях по толканию ядра в классе F35 на XVII летних Паралимпийских играх, показав результат 11.56 метров.
05.09.2024, 08:57 23931
Токаев поздравил чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратного чемпиона Паралимпийских игр Давида Дегтярева, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю Давида Дегтярева, который стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр! Он показал блестящий результат и непоколебимую силу духа", - написал глава государства на своей социальной странице Х.
Напомним, Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по парапауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место.
По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
05.09.2024, 08:30 24591
Паралимпиада-2024: копилка сборной Казахстана пополнилась золотой и бронзовой медалями
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Париж. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам седьмого дня соревнований казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на XVII летних Паралимпийских играх.
Давид Дегтярев завоевал золотую медаль в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Спортсмен продемонстрировал впечатляющий результат, подняв 188 кг и заняв первое место. Дастан Мукашбеков завоевал бронзу в соревнованиях по толканию ядра в классе F36 на XVII летних Паралимпийских играх. Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", - сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
По итогам седьмого дня Паралимпиады сборная Казахстана имеет в своем активе одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль.
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