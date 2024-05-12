Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией

Эта награда стала первой в истории для женской команды

Фото: НОК РК

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz





В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.





В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.





Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.





Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.