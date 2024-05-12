11.05.2024, 17:44 3806
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Францией
Фото: icehockey.kz
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в первом матче чемпионата мира встречалась с командой Франции и одержала победу со счетом 3:1.
Счет открыл соперник, но минуту спустя Роман Старченко счет сравнял. Первое же большинство нашей команды реализовал Максим Мухаметов, забив с отрицательного угла. Первое удаление сборной Казахстана сказалось в положительном ключе, Кирилл Савицкий совершил проход и сделал счет 3:1. В третьем отрезке голов забито не было. Победа сборной Казахстана", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Франция - Казахстан - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
1:0 - 02:00 - Кантагалло (Будо, Рех)
1:1 - 03:06 - Старченко (Рымарев)
1:2 - 07:30 - Мухаметов (Орехов, Савицкий) ГБ
1:3 - 37:47 - Савицкий ГМ
Вратари: Шутов - Илонен
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04.05.2024, 16:15 37846
Казахстанская гимнастка взяла второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ташкент. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Ташкенте лицензионном чемпионате Азии по художественной гимнастике казахстанка Эльжана Таниева, выиграв золотую медаль, взяла путевку в Париж.
Медаль гимнастка завоевала в многоборье.
В данном виде программы на прежних Олимпийских играх от РК выступали Алина Адильханова (Токио), Сабина Аширбаева (Рио), Анна Алябьева (Лондон), Алия Юсупова (Афины, Пекин)", - сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Лучший результат показала Алия Юсупова на Олимпиаде 2004 года, заняв 4-е место.
В марте Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании.
02.05.2024, 20:51 52336
Казахстанские гимнастки завоевали бронзу чемпионата Азии
Фото: НОК РК
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Ташкент. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике отметилась первой медалью на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Olympic.kz.
Казахстанские гимнастки стали третьими в групповом многоборье. В сумме команда набрала 61,30 балла.
Победу одержал Узбекистан, а Япония завершила выступление на втором месте.
Команду в этом виде программы представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
24.04.2024, 21:05 97061
Казахстанки завоевали историческую медаль на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Эта награда стала первой в истории для женской команды
Фото: НОК РК
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стрельбе из блочного лука завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), сообщает Olympic.kz.
В этом виде программу страну представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.
В матче за третье месте казахстанки оказались сильнее Эстонии. Встреча завершилась со счетом 231:224.
Отметим, что в четвертьфинале команда Казахстана победила Южную Корею со счетом 234:230, а в полуфинале уступила итальянкам с разницей в одно очко.
Эта награда стала первой в истории для женской казахстанской команды, завоеванной на этапе Кубка мира.
21.04.2024, 18:30 115141
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
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РесБерлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.
Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.
За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.
Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
20.04.2024, 20:58 121396
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
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Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации
В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).
Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
18.04.2024, 19:50 132836
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Фото: пресс-службы ФТК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных.
В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис).
15.04.2024, 19:45 148611
Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz.
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Бишкек. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6:6", - проинформировали в пресс-службе.
Также казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Отмечается, что он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.
Ранее Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
26.03.2024, 13:32 200356
Казахстан завоевал 31 лицензию на Олимпиаду в Париже
До Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали 31 путевку на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа. В нем примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. Будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.
Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады", - сообщает ведомство.
Из них:
- бокс (мужчины) - 6;
- пулевая стрельба - 5;
- стрельба из лука - 4;
- фехтование - 4;
- велошоссе - 3;
- современное пятиборье - 2;
- тхэквондо - 2;
- греко-римская борьба - 1;
- вольная борьба - 1;
- спортивная гимнастика - 1;
- батутная гимнастика - 1;
- бокс (женщины) - 1).
Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На следующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду", - уточнили в министерстве.
Там отметили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие казахстанские спортсмены.
Напомним, 31-ю путевку на Олимпиаду Казахстану принес гимнаст на батуте Данил Мусабаев.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?