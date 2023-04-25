24.04.2023, 08:47 8001
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче юношеского чемпионата мира
Фото: icehockey.kz
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом матче юношеского чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона сборная Казахстана встречалась с командой Венгрии.
Первый период прошел без голов. Во втором отрезке игры наши хоккеисты забросили три шайбы подряд. Счет открыл Адиль Бейсембаев, затем Артур Гросс, получив дальнюю передачу, успешно вышел один на один с вратарем и забил. Через минуту Бейсембаев сделал дубль, замкнув передачу Александра Кима. Соперник так и не смог поразить ворота Владимира Никитина. Итог - победа Казахстана", - сообщили в Федерации хоккея Казахстана.
Венгрия - Казахстан 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)
0:1 - 20:51 - Бейсембаев (Корчагин, Ляпунов) ГБ
0:2 - 34:00 - Гросс (Жусупбеков)
0:3 - 35:02 - Бейсембаев (Ким)
Вратари: Чала - Никитин
Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут уже 24 апреля против команды Японии. Начало встречи в 20.00 по времени Астаны.
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25.04.2023, 08:50 2246
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира
Фото: ktf.kz
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В live-рейтинге WTA лидер женской сборной Казахстана поднялась с седьмой на шестую строчку мирового рейтинга. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Это стало ясно после того, как четвертая ракетка мира - представительница Туниса Онс Жабер снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
В столице Испании Жабер должна была защищать прошлогодний титул. У Онс теперь "сгорят" 1000 рейтинговых очков - это произойдет после завершения соревнований.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open. Ранее Рыбакина сыграла в финале Miami Open. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. А в 2022 году одержала историческую победу на Уимблдоне.
24.04.2023, 14:18 6216
Две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников
Фото: МКС РК
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьницы Аланна Берікқызы и Амина Каирбекова стали победительницами чемпионата мира по шахматам среди школьников, сообщает Министерство культуры и спорта.
С 14 по 22 апреля в греческом городе Родосе прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет. Сборная Казахстана завоевала 2 золота, 2 серебра, 5 бронзовых медалей и заняла 1-е место по количеству призовых мест, говорится в информации.
В категории G09, то есть среди игроков до 9 лет, по классическим шахматам чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партии по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка", - сообщает Минкультуры и спорта.
В ведомстве отметили, что Аланна за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому Аланна сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.
Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партии. Тем самым казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 балла) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 балла) замкнула тройку призеров", - сообщает МКС.
Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин, (U07, 7,5 балла), Айсултан Бисалиев (U09, 7 балла), бронзовые награды - Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5 балла), Эдгар Мамедов (U13, 7 баллов), Далия Диаскызы (G11, 6,5 балла).
Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).
Напомним, 18 апреля известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира. Спустя два дня двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.
23.04.2023, 10:32 12016
В Алматы проходит полумарафон
Фото: freepik.com
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 апреля, в городе проходит ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году спортивное мероприятие проходит в Алматы уже в шестой раз.
7760 человек сейчас одновременно идут и бегут в шестом полумарафоне в Алматы. Бегуны и любители скандинавской ходьбы на 10 км стартовали уже в 7.30. С 8.10 - спортсмены, отважившиеся на 21 км.
На время забега с 00.00 до 12.00 в городе недоступны для проезда некоторые участки дорог. Данные о перекрытиях рассчитаны с учетом средней скорости движения спортсменов. По мере прохождения дистанции трассы будут открываться.
Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.
Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение на участке дороги по улице Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
20.04.2023, 15:51 19551
Гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта
На днях Бибисара Асаубаева сумела сенсационно обыграть лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.
Этой информацией поделилась сама спортсменка на своей странице в Instagram.
Можете меня поздравить. Перед Вами Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по шахматам. Единственный в стране", - сообщила спортсменка в сторис.
Напомним, на днях Бибисара Асаубаева сумела сенсационно обыграть лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира.
Бибисара Асаубаева - двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер среди женщин и международный мастер среди мужчин.
18.04.2023, 16:14 27946
Казахстанский лейтенант-дзюдоист выиграл Кубок Европы
Фото: Минобороны РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан пополнилась золотой медалью, сообщили в оборонном ведомстве.
Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба старший лейтенант Гумар Кыргызбаев на прошедшем в хорватском городе Дубровник стал обладателем Кубка Европы среди взрослых по дзюдо в весовой категории до 66 килограмм. Перед выходом в финал армейский спортсмен одержал уверенную победу над спортсменами из Австрии, Израиля, Италии и Бельгии. В финальной встрече с явным преимуществом одолел соперника из Грузии Гурама Газиташвили", - сообщает Минобороны РК.
Кубок Европы среди мужчин проходил с 15 по 16 апреля. В соревновании приняли участие 308 сильных мастеров татами из 28 стран Европы и мира.
В ведомстве отметили, что призеры и победители Кубка Европы смогут получить путевку для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
Стоит отметить, что казахстанские спортсмены все чаще прославляют страну на мировых аренах.
Так, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира.
Ранее седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вывела казахстанскую сборную по теннису в финал чемпионата мира, а юные казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии.
Также на завершившемся на днях чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе казахстанские спортсмены завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.
18.04.2023, 11:14 29451
Бибисара Асаубаева обыграла лучшую шахматистку мира
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам китаянку Хоу Ифань, имеющую наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.
Победу Асаубаеваой назвали сенсацией.
Бибисара в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой по блицу, благодаря чему оказалась в книге рекордов Гиннесса, а в 2022 она стала двукратной чемпионкой мира по блицу", - сообщает канал alga.peterburg в Instagram.
Сегодня в Астане впервые в мире стартовал турнир, на котором женская сборная по шахматам одной страны - Казахстана противостоит сборной мира. Ранее такие состязания устраивались лишь трижды, и только между мужскими командами, рассказали в Казахстанской федерации шахмат.
Команда-победитель матча определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех играх, включая рапид и блиц. В случае ничьей между первыми досками пройдет партия-армагеддон - быстрая партия, в которой цвета разыгрываются по жребию и в случае ничьей победа присуждается черным.
Женский матч проходит в рамках событий, посвященных матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Игра стартовала 9 апреля в Астане в отеле St. Regis Astana и продлится до 1 мая.
17.04.2023, 14:33 34681
Молодые казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии
Фото: ktf.kz
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Иерусалим. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские теннисистки в Индии на чемпионате Азии среди игроков до 14 лет стали чемпионками в парном разряде, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Еркежан Жанатаева и Ева Корышева, в финале они уверенно обыграли Илиму Гусейнову (Туркменистан)/Эмилию Ким (Узбекистан) со счетом 6:1, 6:2. В одиночном разряде Ева Корышева в матче за золото уступила представительнице Южной Кореи Хонг Йери - 3:6, 0:6", - говорится в информации.
По данным федерации, отличные результаты показали юниорки на турнирах серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет.
Полным триумфом казахстанок завершился в Албании турнир третьей категории - Tirana Open TE U14. Абсолютной чемпионкой стала Кристина Крученко. В одиночном разряде она победила свою соотечественницу Руслану Русланову 6:2, 6:3, а в парном разряде в дуэте с Линарой Булешевой они не оставили шансов третьей сеянной паре соревнования - итальянкам Софье Кадар/Дилетта Д'Амачио - 6:4. 6:3", - сообщается на сайте федерации.
Также в испанском городе Паманове на турнире ТЕ третьей категории Томирис Нуржан выиграла свой дебютный титул на турнирах серии Tennis Europe в одиночном разряде. Казахстанка в финале разгромила Марию Козяр со счетом 6:1, 6:1. На пути к трофею Томирис победила очень сильных соперниц из Испании, США и Италии.
Напомним, ранее женская сборная Казахстана второй раз в истории пробилась в финал чемпионата мира благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
16.04.2023, 11:24 41321
Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча по шахматам
Фото: kazchess.kz
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В шахматном матче за первенство мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий в очередной раз одержал победу. Соперником Яна в пятой партии был Дин Лижэнь, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
На 37-м ходу Ян осуществляет необычайно изящную жертву пешки, и положение Дина становится критическим. Как отметил один из русскоговорящих комментаторов гроссмейстер Петр Свидлер, стадию реализации позиционного перевеса Непомнящий провел практически безошибочно. На 48-м ходу черные оказались в положении, где не имелось ни одного приемлемого хода при полном материальном равенстве. Красивое финальное полотно войдет в сокровищницу шахматного искусства!" - говорится в сообщении федерации.
Шестая партия гроссмейстера состоится в воскресенье.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий победил во второй партии матча за мировую корону.
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