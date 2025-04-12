Сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

Рассказать друзьям

Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике назначена Лола Адилбекова, - На пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике назначена Лола Адилбекова, сообщает Национальный олимпийский комитет.





По данным комитета, Лола Адилбекова - мастер спорта международного класса, участница чемпионатов мира, а также серебряный призер Азиатских игр 2002 года в командном зачете.





Тренерскую карьеру Адилбекова начала в 2010 году в Шымкенте. В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкента. В 2018 году ей было присвоено звание "Заслуженный тренер РК".





За годы работы Адилбекова подготовила ряд выдающихся спортсменок, которые представляли Казахстан на международной арене.





На посту Лола Адилбекова сменила Алию Юсупову, которая ранее решила сложить полномочия главного тренера и сосредоточиться на работе в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана", - добавили в НОК.