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Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022

14.11.2021, 11:16 20089
Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 НОЯБРЯ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграла против Франции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Sports.kz, стартовые составы выглядели следующим образом:
 
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Эрнандес, Коман, Рабьо, Канте, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема;
 
Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.
 
Талгат Байсуфинов решил выставить экспериментальный состав, в свою очередь Дидье Дешам отнесся к поединку серьезно. Уже на шестой минуте счет открыл Килиан Мбаппе, а следом забил еще два, оформив хет-трик за 26 минут, на этом первая половина была закончена. 
 
Во второй части игры дубль сделал Карим Бензема, пошли замены - и Адриен Рабьо вколотил мяч головой в сетку после углового, а итог подвели Антуан Гризманн и Мбаппе. 8:0 - значительно сильнее французы, казахстанцы же ничего опасного у ворот соперника не создали.
 
Таким образом, Казахстан по итогам отборочного раунда сыграл три ничьи и проиграл пять матчей, набрав три очка стал последним в группе D.
 
Франция - Казахстан 8:0 (3:0)
 
Голы: Мбаппе 6 (1:0), Мбаппе 12 (2:0), Мбаппе 32 (3:0), Бензема 55 (4:0), Бензема 59 (5:0), Рабьо 75 (6:0), Гризманн с пенальти 84 (7:0), Мбаппе 87 (8:0). 
 

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Казахстанские самбисты завоевали золото на чемпионате мира

13.11.2021, 12:41 34075
ТАШКЕНТ. 13 НОЯБРЯ - Рахат Жананиет и Гульдана Алмуханбетова стали первыми на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанский самбист Рахат Жананиет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, сообщает Vesti.kz.
 
В финале весовой категории до 64 килограммов он победил таджика Хушкадама Хусравова. 
 
Первое золото сборной Казахстана принесла Гульдана Алмуханбетова, которая боролась в весе до 54 килограммов.
 
При этом Райхан Мади взял серебро, он вышел в финал в категории до 98 килограммов (боевое самбо), но не смог провести решающий поединок из-за травмы.
 

Раимкулова наградила тренеров и боксеров

08.11.2021, 20:51 91612
Раимкулова наградила тренеров и боксеров
Фото: пресс-служба МКС РК
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова приняла победителей, призеров XXI чемпионата мира по боксу, который прошел в Белграде - столице Сербии, и их личных тренеров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр отметила несколько значимых событий, сообщает пресс-служба МКС.
 

Казахстан как независимое государство постоянно участвует в чемпионатах мира по боксу с 1993 года. На 15 чемпионатах мира наши мастера кожаных перчаток завоевали 51 медаль. Из них 14 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых. В Сербии мы опередили США по количеству медалей и поднялись в общем зачете на третье место после Кубы и России. Это говорит о том, что мы являемся одним из ведущих государств мира по боксу. Надеюсь, что и в дальнейшем, благодаря кропотливому труду, наши спортсмены покажут высокие результаты в международных соревнованиях", - сказала министр.

 
Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что все наши боксеры боролись на ринге изо всех сил и яркими поединками завоевали высокую оценку болельщиков.
 

Вы продемонстрировали свое высокое мастерство в этом чемпионате. В каждом поединке вы проявляли большую волю к победе. За каждой большой победой, наряду с упорством спортсмена, стоит упорный тренерский труд. Хочу сказать отдельное спасибо нашему тренерскому составу. Пусть боксеры оправдают ваши ожидания", - сказала министр.

 
В ходе встречи капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов поблагодарил Министерство, Федерацию за создание условий для тщательной подготовки к чемпионату.
 
После этого министр культуры и спорта наградила тренеров и боксеров, выполнивших звания заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного спортсмена Республики Казахстан в соответствии с нормами и требованиями присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий победителям и призерам чемпионата мира.
 
Напомним, в Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай. Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов в весовой категории до 51 килограмма сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей.
 

Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен

07.11.2021, 14:59 119530
Назначены новый главный тренер по тяжелой атлетике и спортивный омбудсмен
Фото: Michal Jarmoluk from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Новым главным тренером Казахстана по тяжелой атлетике назначен Даурен Бекмуханбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом стало известно на заседании тренерского совета с участием Национального олимпийского комитета. Как сообщили в Министерстве культуры и спорта, на заседании Даурена Бекмуханбетова избрали главным тренером сборной Казахстана по тяжелой атлетике, который сформирует новый состав тренерского штаба. За него проголосовало подавляющее большинство тренерского совета.
 
Глава профильного министерства Актоты Раимкулова выразила присутствующим тренерам свою признательность за неоценимый вклад в развитие казахстанского спорта.
 
Кроме того, Раимкулова назначила омбудсменом по спорту Ислама Байрамукова - известного казахстанского борца вольного стиля, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, серебряного призёра Олимпиады-2000 в Сиднее. Причиной стало растущее количество обращений о несправедливости в спорте и выявлении подтверждающих фактов
 
Основной причиной новых назначений послужила смерть Альберта Линдера и последовавший за этим ряд событий. Решающим же поводом принятия кардинальных мер стали многочисленные обращения со стороны спортсменов, тренеров, а также родственников Альберта Линдера.
 
После вмешательства министра были выявлены грубейшие нарушения со стороны тренерского штаба, были отстранены главный тренер сборной Бахыт Ахметовстарший тренер Сергей Седов и другие.
 

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