Сборная Казахстана стала серебряным призером Кубка мира по шорт-треку

Фото: kazsports.kz

Монреаль. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла 2-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира в Монреале, Канада, сообщает - Мужская сборная Казахстана по шорт-треку заняла 2-е место в эстафете на первом этапе Кубка мира в Монреале, Канада, сообщает kazsports.kz

В финале группы А вместе с Казахстаном выступили Италия, Южная Корея и Канада. Южная Корея первой пересекла финишную черту в этом квартете (7:01.850). А результат нашей национальной сборной - 7:07.972. Бронзовая медаль досталась Канаде.

Отметим, что вчера в первой группе полуфинала соревновались сборные Казахстана, Канады, Китая и Японии. Первой был сборная Канада, которая преодолела 5 километров за 7 минут 9 секунд. Национальная сборная в составе Абзала Ажгалиева, Нуртилека Кажигали, Адиля Галиахметова и Дениса Никиши отстала от них на 2 секунды (7:11).

Теперь следующий этап Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити, США.