Шестой день Олимпиады: итоги выступлений сборной РК

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ТОКИО. 28 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены в шестой день соревнований на Олимпиаде в Токио выступили в семи видах спорта, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил во втором заплыве. Баландин финишировал на седьмом месте, показав время 2:09,22. Это время не позволило ему выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира, сообщает Olympic.kz

В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 90 килограммов Ислам Бозбаев не смог одержать победу над соперником из Азербайджана Мамадали Мехтиевым. Таким образом, команда Казахстана по дзюдо завершила Олимпиаду в Токио с одной бронзовой медалью. Ее в актив завоевал Елдос Сметов.

На стартовавших соревнованиях по боксу Надежда Рябец, представляя Казахстан в весовой категории до 75 килограммов, провела первый бой против соперницы из Канады Тамары Тиболд. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу канадской атлетки.

Боксер Серик Темиржанов, представляющий Казахстан в весовой категории до 57 килограммов, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из США Дьюка Регана. Встреча завершилась со счётом 0:5 в пользу американца. Бекзад Нурдаулетов, представляющий Казахстан в полутяжелой весовой категории до 81 килограмма, в 1/8 финала проводил поединок против соперника из России Имама Хатаева. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу соперника.

На Олимпийских играх в Токио завершилась индивидуальная гонка среди мужчин. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко занял 32-е место в итоговом протоколе соревнований.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Для этого ей потребовались два сета, которые казахстанка провела на высоком уровне. Она не оставила шансов именитой сопернице Гарбинье Мугурусе (Испания) - 7:5, 6:1. За выход в финал Рыбакина будет биться против Белинды Бенчич из Швейцарии.

Состоялся теннисный матч в смешанном разряде с участием казахстанцев. На корт в паре вышли Андрей Голубев и Ярослава Шведова. Им противостоял японский дуэт Эна Сибахара / Бен Маклахлан. Игра продлилась два сета, по итогам которых дальше прошли соперники - 3:6, 6:7.

Лидер команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими на Олимпиаде в Токио принял участие в финале мужского многоборья. Напомним, Карими по итогам квалификации сумел пробиться сразу в три олимпийских финала: многоборье, вольные упражнения и упражнения на перекладине. В сумме он набрал 82,530 балла, что позволило ему занять итоговое 14-е место.

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