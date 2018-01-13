Школьников в Алматы бесплатно обучат катанию на горных лыжах

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - В Алматы в рамках городской программы "Спорттык Алматы" учащихся 1-11 классов бесплатное обучат катанию на горных лыжах, передает Kazakhstan Today.

Программа стартует 15 января 2018 года. Обучение проводится с инструктором в группах по 10 детей в две смены (до и после обеда). Длительность программы для одного ребенка составляет 5 занятий (понедельник-пятница) по 60 минут. Прокат снаряжения предоставляется также бесплатно, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Занятия будут проходить на Звездной поляне (с 09.30 до 17.30), ГК "Шымбулак" (начало первой смены в 10.00, второй - в 16.00) и Pioneer (в 10.00 и 16.00). Дети смогут пройти обучение с письменного разрешения родителей.

"Обучение будет длиться до весны среди школьников на Звездной поляне. Планируем охватить около 2400 человек. Столько же учащихся школ 5-7 классов в возрасте с 10 лет до 12 лет будут заниматься на горнолыжном курорте "Шымбулак". Там в одной группе будет по 5 детей, а занятия пройдут 4 дня по часу. Кроме того, на семейном горном курорте PIONEER отдельное обучение пройдут дети с расстройством аутистического спектра (РАС) и другими проблемами в развитии в возрасте с 4 лет до 20 лет. Занятия по адаптивному обучению проводятся в группах по 10 детей в две смены (до обеда - 20 детей, после обеда - 20 детей), где на 10 детей приходится 10 инструкторов, а длительность программы для одного ребенка составляет 10 занятий по 60 минут", - прокомментировал ответственный за программу Ержан Мухаманов.

Масштабная городская программа "Спорттык Алматы" направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха. Также по данной программе каждые выходные на бесплатных катках и Медеу проводится обучение катанию на коньках.

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