Следующий бой Головкина пройдет 8 июня

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) вернется на ринг в июне. 8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden он встретится с 35-летним канадским боксером Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Об этом в Твиттере написал журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс, который также работает на стриминговую платформу DAZN - нового партнера Головкина, пишет Sports.kz.
Свой предыдущий бой Геннадий провел 15 сентября 2018 года. Он проиграл решением большинства голосов судей мексиканцу Саулю Альваресу (51-1-2, 34 КО).
Роллс в последний раз выходил на ринг 15 декабря - он победил единогласным решением американца Кеандре Лезервуда (21-6-1, 13 КО).
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