Спортивный арбитражный суд снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Вишневской

CAS снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Галины Вишневской по итогам ходатайства Союза биатлонистов Казахстана касательно отстранённых спортсменов. Теперь Галина может принять участие в любых международных соревнованиях", - сообщили в Союзе биатлонистов.
В этой связи в Союзе проинформировали, что Вишневская примет участие в чемпионате мира в Эстерсунде.
Также отмечается, что финальное решение касательно всех отстранённых спортсменов казахстанской сборной IBU еще не приняло.
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