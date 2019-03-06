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Спортивный арбитражный суд снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Вишневской

05.03.2019, 19:00 8182
Спортивный арбитражный суд снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Вишневской
Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Спортивный арбитражный суд (CAS) снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Галины Вишневской, передает Kazakhstan Today.
 

CAS снял временное отстранение с казахстанской биатлонистки Галины Вишневской по итогам ходатайства Союза биатлонистов Казахстана касательно отстранённых спортсменов. Теперь Галина может принять участие в любых международных соревнованиях", - сообщили в Союзе биатлонистов.

 
В этой связи в Союзе проинформировали, что Вишневская примет участие в чемпионате мира в Эстерсунде.
 
Также отмечается, что финальное решение касательно всех отстранённых спортсменов казахстанской сборной IBU еще не приняло.
 

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