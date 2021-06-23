Летний сезон по Street Workout стартовал в Кокшетау

КОКШЕТАУ. 22 ИЮНЯ - В Акмолинской области с каждым годом набирает популярность молодежная субкультура Street Workout. В регионе действует областное движение по популяризации и развитию данного вида спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На днях в Кокшетау стартовал летний сезон открытого чемпионата области по Street Workout, посвященный 30-летию Независимости страны, сообщили в управлении внутренней политики.

Организаторы чемпионата - Областной молодежно-ресурсный центр и управление физической культуры и спорта - отметили, что основной целью проведения мероприятия является формирование здорового образа жизни и популяризация движения среди молодежи.

В открытом чемпионате, прошедшем на специализированной воркаут площадке в Центральном парке города, приняли участие парни и девушки в возрасте от 15 лет и старше из городов Кокшетау и Петропавловска, а также районов Акмолинской области.

Подобные мероприятия дают возможность формирования здорового и красивого тела у молодежи, приобщению их к спорту и саморазвитию. С открытием летнего сезона, каждый желающий может записаться на индивидуальные тренировки, а также стать участников движения Street Workout Aqmola", - отметила руководитель отдела молодежно-ресурсного центра Макпал Жанарисова.

Спортивный турнир прошел по нескольким номинациям: Freestyle в возрасте до 15 лет, Freestyle в возрасте старше 15 лет, Двоеборье - среди парней и девушек.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

К слову, в регионе данным видом спорта занимаются свыше 5 тыс. представителей молодежи.

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