31.08.2023, 09:11 12556
Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Во втором раунде US Open Рыбакина должна была сразиться с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира, представительницей Австралии Айлой Томлянович, однако соперница казахстанки снялась с соревнования.
Следующей оппоненткой Рыбакиной станет 33-летняя представительница Румынии Сорана Кырстя (30 WTA).
Ранее Путинцева и Скатов завершили выступление на US Open.
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг хардового турнира Большого шлема - US Open. На старте казахстанка уступила итальянке Мартине Тревизан - 6:0, 6:7 (0:7), 6:7 (8:10).
В матче первого круга US Open Тимофей Скатов, занимающий 129-е место в мировом рейтинге и пробившийся в основную сетку через квалификацию, в борьбе уступил 13-й ракетке мира Алексу Де Минауру из Австралии. 22-летний Тимофей взял сет у соперника, но в итоге проиграл 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.
Скатов впервые сыграл в основном турнире открытого чемпионата США, во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке Большого шлема. В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне сыграл на "Ролан Гаррос".
новости по теме
04.09.2023, 09:37 3681
Казахстанская теннисистка стала чемпионкой турнира в Праге
Жибек Куламбаева сыграла в финальном матче парного разряда на грунтовом турнире ITF
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Прага. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира International Tennis Federation в Праге.
Как сообщает Sports.kz, теннисистка из Казахстана в паре с польской спортсменкой Мартиной Кубка провела встречу с итальянской парой Ангелика Морателли - Камилла Розателло и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:6, 6:4. В итоге казахстанско-польский дуэт стал чемпионом турнира.
Отмечается, что на также недавно прошедшем турнире серии ITF в итальянском Риме 23-летняя казахстанская спортсменка одержала победу в соревнованиях в парном разряде вместе с белорусской теннисисткой Юлией Готовко.
Ранее теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open.
20.08.2023, 13:23 33981
В Казахстане сегодня отмечается День спорта
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Каждое третье воскресенье августа казахстанцы отмечают День спорта, сообщает Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.
Сегодня каждый третий казахстанец, или 7 млн 587 тысяч человек, занимается спортом. Это 38,5 процента от общей численности населения. Более 258 тысяч детей и подростков занимаются спортом в более 800 детско-юношеских физкультурных клубах", - проинформировали в ведомстве.
За последние 3 года количество людей с особыми потребностями, занимающихся спортом и физической культурой, выросло на 25,3%, достигнув 51 325 человек. Около 584 тысяч человек систематически занимаются национальными видами спорта. В целом по республике насчитывается более 43 тысяч спортивных сооружений, из них более 23 тысяч - в сельской местности.
В этом году начата работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и дооснащению 6 действующих спортивных объектов.
Ежегодно в республике проводятся более 25 тысяч спортивно-массовых мероприятий различного уровня, охватывающих 1,2 млн человек, включая 500 тысяч человек в сельской местности. В последние годы набирают популярность бег, марафоны, велопробеги и веломарафоны, спортивные фестивали, семейные соревнования и массовые катания.
В марте Министерство культуры и спорта утвердило концепцию развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы. Министерство намерено к 2030 году довести долю казахстанцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50% от общей численности населения. Для этого идет интенсивная работа по обеспечению граждан спортивной инфраструктурой.
12.08.2023, 19:26 49381
Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA-1000
За выход в финал казахстанке предстоит сыграть с россиянкой Людмилой Самсоновой
Рассказать друзьям
Монреаль. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Монреале в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 Елена Рыбакина обыграла российскую теннисистку Дарью Касаткину, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (10:8) в пользу Рыбакиной. Во втором сете казахстанка уступала со счетом 1:3, 4:5, но ей удавалось отыгрываться и в конечном счете вырвать общую победу", - проинформировали в ФТК.
Встреча теннисисток длилась 3 часа 30 минут. На счету Рыбакиной семь эйсов и 10 реализованных брейк-пойнтов из 24 заработанных.
За выход в финал Рыбакина сразится с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой.
09.08.2023, 16:30 60726
Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам
Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям
Фото: kazchess.kz
Рассказать друзьям
Актау. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьных команд в Актау, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair - школьники из Индии выиграли все восемь матчей. Второе место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium (город Львов). На третье место претендовали сразу пять команд, четыре из которых представляют Казахстан. Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям.
В итоге медали увозят казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы город Астаны", - сообщили в пресс-службе.
В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали. Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские математики. Перед заключительным днем чемпионата они занимали только седьмое место. Но две победы в 7-м и 8-м туре позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать серебро. Среди серебряных призеров - Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. Таким образом, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.
Напомним, чемпионат продлился с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира.
08.08.2023, 17:18 66766
Казахстан завоевал 20 медалей на Универсиаде в Китае
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Пекин. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила свое выступление на Всемирной летней Универсиаде в Чэнду с 20 медалями, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.
Обладателями золота стали Милад Карими (спортивная гимнастика) и Рита Бакишева (таеквондо). Вторыми стали Карими, Нариман Курбанов (оба спортивная гимнастика), Диана Турсынбек (стрельба из лука), дважды Эльжана Таниева (художественная гимнастика), Никита Чирюкин (пулевая стрельба), мужская команда Казахстана по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка).
Также бронзовые медали завоевали Карими (спортивная гимнастика), Эльжана Таниева (художественная гимнастика), мужская команда по таеквондо, мужская команда по фехтованию на сабле, мужская команда по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 метров), дзюдоисты Бекарыс Садуакас, Сунгат Жубаткан, Аскар Наркулов, пловец Адильбек Мусин, Бексултан Коскенов, Айгерим Тореханова (ушу).
В медальном зачете Казахстан занял 20-е место. На первом расположился Китай, на втором - Япония, а на третьем - Южная Корея.
Напомним, на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
08.08.2023, 16:04 67476
Фигуристка Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана
Спортсменка приняла гражданство в общем порядке
Фото: instagram/sofyasamodelkina
Рассказать друзьям
Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина приняла гражданство Казахстана, сообщил в кулуарах правительства министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов.
Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что ее мать была гражданкой Казахстана", - сообщил Марат Ахметжанов.
Ранее сообщалось о намерении фигуристки выступать за Казахстан.
07.08.2023, 13:05 74221
Строительство Олимпийского городка завершают в Алматинской области
На базе смогут одновременно заниматься 23 олимпийскими видами спорта около 2300 человек
Рассказать друзьям
Конаев. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области завершают строительство Республиканской базы олимпийской подготовки, расположенной в Карасайском районе. О ходе строительства написал в своем Telegram-канале министр культуры и спорта Асхат Оралов.
Он напомнил, что современная база, соответствующая всем международным стандартам, строится по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.
Базу, площадью 40 га, можно назвать небольшим Олимпийским городком. Здесь около 2300 человек смогут одновременно заниматься 23-мя олимпийскими видами спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, бокс, единоборства, включая все виды борьбы, водные виды спорта, стрельбу и стрельбу из лука и др.", - написал глава министерства.
По его словам на базе расположены 9 крытых спортивных комплексов: легкоатлетический манеж, ледовый дворец, многофункциональный спортивный зал, зал для гимнастики и тяжелой атлетики, 10-полосный, 50-метровый олимпийский бассейн, зал единоборств, стрельбище для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, гостиница на 420 мест, медицинский центр с антидопинговой лабораторией и другие объекты.
Республиканская база олимпийской подготовки будет функционировать круглый год, позволяя национальным сборным и областным командам проводить полноценные учебно-тренировочные сборы перед важными соревнованиями. Будут созданы все условия не только для занятий спортом, но и для получения знаний, а также полезного и интересного досуга. В частности, будет открыта библиотека, несколько конференц-залов, боулинг, спортивный магазин. Проект не только поможет развитию малого и среднего бизнеса, но и обеспечит постоянной работой около 800 человек", - сообщил министр.
По его словам, на территории Олимпийского городка планируется проводить чемпионаты мира, универсиады и спартакиады.
Республиканская база олимпийской подготовки - один из казахстанских долгостроев. Ее строительство началось в 2005 году, но в разные годы из-за финансовых и других проблем постоянно останавливалось.
Оралов пообещал, что до конца этого года все строительные работы завершатся. Сейчас решаются вопросы прокладки наружных инженерных сетей и укладки асфальта.
Глава МКС также напомнил, что в Астане по заказу Министерства культуры и спорта идет строительство Национального спортивного университета с полным циклом обучения (колледж - вуз), и пообещал рассказать об этом проекте в одном из следующих постов.
Также мы намерены построить спортивные базы для подготовки олимпийского резерва в других регионах страны. Уверен, что комплексная работа по развитию спорта даст в скором времени ожидаемые результаты, а из этих спортивных баз выйдут будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира", - написал министр.
Напомним, в апреле МКС подготовило проект приказа о выплате спортсменам и тренерам пожизненного ежемесячного пособия.
В прошлом году Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Агентство Kazakhstan Today провело опрос на эту тему. Большинство респондентов (86%) ответили, что причиной неуспешного выступления казахстанских спортсменов стало нецелевое использование олимпийского бюджета в РК, развал работы спортивных сооружений и профессиональных центров подготовки.
Позже, на совещании, посвященном участию Казахстана в Олимпиаде, экс-министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев отметил, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы.
06.08.2023, 13:21 79701
На Универсиаде в Китае казахстанская сборная завоевала 17 медалей
Рассказать друзьям
Пекин. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На летней Универсиаде-2023 в Чэнду казахстанская сборная завоевала 17 медалей.
Как сообщает sports.kz, Казахстан занимает 17-е место в медальном зачете.
В копилке сборной - 17 медалей: две золотые, семь серебряных и десять бронзовых.
На данный момент Казахстан, помимо прочих, опережает Францию, Чехию, Литву и Таиланд, у которых тоже по две золотые медали.
Лидером медального зачета является Китай - у него уже 133 медали (76 золотых, 30 серебряных, 27 бронзовых). На втором месте - Япония - 71 медаль (18 золотых, 23 серебряных, 30 бронзовых). Тройку лучших команд турнира замыкает сборная Южной Кореи, которая на данный момент выиграла 50 медалей (17 золотых, 15 серебряных, 18 бронзовых).
Напомним, на Универисаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
Читаемое
04.09.2023, 12:36Токаев назначил министра водных ресурсов 04.09.2023, 12:5356786Президент дал ряд поручений новому министру торговли и интеграции 04.09.2023, 13:1854591Птицефабрики в СКО оштрафовали за необоснованное повышение цен на яйца 04.09.2023, 13:2953121Учение объединенной системы ПВО государств - участников СНГ пройдет в Карагандинской области 04.09.2023, 12:0847201Назначен министр сельского хозяйства Казахстана 31.08.2023, 12:26142676Суперлуние - 2023 в Алматы 02.09.2023, 11:08123896Назначен новый глава МВД 02.09.2023, 09:27123501Назначены помощник и советник президента 02.09.2023, 12:18121206Назначены министры торговли и культуры 02.09.2023, 12:51120816Токаев провел совещание с руководством МВД 17.08.2023, 16:55438686В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 18.08.2023, 11:21432851С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 16.08.2023, 21:17414786Отслужившие солдаты-срочники воспользовались льготами для получения высшего образования 21.08.2023, 15:01399811Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 24.08.2023, 17:31369841Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?