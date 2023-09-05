Фото: ktf.kz

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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, - Теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.





Во втором раунде US Open Рыбакина должна была сразиться с прошлогодней четвертьфиналисткой турнира, представительницей Австралии Айлой Томлянович, однако соперница казахстанки снялась с соревнования.





Следующей оппоненткой Рыбакиной станет 33-летняя представительница Румынии Сорана Кырстя (30 WTA).





Ранее Путинцева и Скатов завершили выступление на US Open.





Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг хардового турнира Большого шлема - US Open. На старте казахстанка уступила итальянке Мартине Тревизан - 6:0, 6:7 (0:7), 6:7 (8:10).





В матче первого круга US Open Тимофей Скатов, занимающий 129-е место в мировом рейтинге и пробившийся в основную сетку через квалификацию, в борьбе уступил 13-й ракетке мира Алексу Де Минауру из Австралии. 22-летний Тимофей взял сет у соперника, но в итоге проиграл 2:6, 6:3, 1:6, 5:7.





Скатов впервые сыграл в основном турнире открытого чемпионата США, во второй раз за сезон и в третий раз за карьеру выступил в основной сетке Большого шлема. В прошлом году он пробился на Australian Open, а в этом сезоне сыграл на "Ролан Гаррос".