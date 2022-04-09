Токаев поздравил Головкина с юбилеем

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За годы любительской и профессиональной карьеры Вы показали себя выдающимся спортсменом. Успешно защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, даря радость и яркие эмоции многочисленным любителям бокса как в Казахстане, так и во всем мире. Талант и трудолюбие помогли Вам добиться огромных достижений на спортивном поприще, стать примером для нашей молодежи. Уверен, Вы продолжите вносить большой вклад в развитие отечественного бокса", - отмечается в телеграмме лидера Казахстана, сообщает Акорда.
В преддверии очередного поединка на ринге президент пожелал прославленному чемпиону новых побед, благополучия и крепкого здоровья.
В ответ Геннадий Головкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплые слова поздравления по случаю своего 40-летнего юбилея.
Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемелевич, за теплые слова и уделенное внимание. Для меня большая честь представлять нашу страну в мире. Спасибо Вам и всему Казахстану за поддержку", - написал спортсмен.
Напомним, завтра, 9 апреля, на Saitama Super Arena в Японии пройдет объединительный бой за титул чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой.