Токаев поздравил казахстанку, переплывшую Ла-Манш

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанку Анель Сытдыкову, переплывшую Ла-Манш, передает Kazakhstan Today.

Спортсменка Анель Сытдыкова стала первой в истории представительницей Казахстана и одной из немногих в мире, сумевших вплавь преодолеть Ла-Манш. Это великолепный пример стальной воли, истинного мастерства. Жарайсын, Анель!" - написал глава государства в Twitter .

Как ранее сообщала "Уральская неделя" , уроженка Уральска Анель Сытдыкова проплыла через пролив Ла-Манш за 15 часов 15 минут. Она была без гидрокостюма в ледяной воде 15-16 градусов.

Последние километры на финише начался шторм. Течение занесло меня, и эта борьба затянулась еще на час, и плюс 4-5 километров. Общее расстояние судьи зафиксировали 38 километров", - рассказала Анель Сытдыкова.

Анель была координатором команды из Казахстана и занималась всеми организационными вопросами. Помимо Анель, в команде принимали участие ещё три девушки. Команде удалось поднять флаг Казахстана в Европе.

Сейчас Анель проживает в Англии. 9 лет назад она начала заниматься триатлоном в развитых странах. Была полна решимости и оказалась в числе самых сильных спортсменов в мире. Алия окончила школу в Уральске и университет в Алматы с отличием. Потом также хорошо окончила Лондонский университет. Сейчас Анель с мужем Нурланом воспитывают трех сыновей. Анель в большом спорте является многократной обладательницей титула "Железная леди Казахстана" по триатлону. Она первая Айронмен (Ironman) и первая Ультрамен (Ultraman) среди женщин Казахстана. В СНГ еще никто не достиг такого успеха.

За всю историю Ла-Манш проплыли более 1000 человек, большинство из них - мужчины. Первой женщиной была Гертруда Эдерле, которая преодолела пролив между Францией и Великобританией в 1926 году.

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