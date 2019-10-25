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Токаев встретился с Надалем и Джоковичем

24.10.2019, 18:14 13204
Токаев встретился с Надалем и Джоковичем
Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Аккорде со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает Kazakhstan Today.
 
Приветствуя именитых теннисистов, глава государства поблагодарил Рафаэля Надаля и Новака Джоковича за приезд в Казахстан и участие в показательном матче, сообщила пресс-служба Акорды.
 

Это замечательная возможность увидеть игру выдающихся теннисистов современности в показательном матче в Казахстане. Чрезвычайно важна благотворительная цель этого матча. Ваш приезд в нашу столицу служит ярким свидетельством поддержки, которая оказывается развитию тенниса в Казахстане. Уверен, что мастер-класс, который вы дадите детям, станет для них хорошим примером и воодушевит их пойти по вашим стопам", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
В свою очередь, знаменитые гости, высоко оценив развитие тенниса в Казахстане, высказали признательность президенту за возможность встречи.
 
"Это мой третий визит в Казахстан. Я получал большое наслаждение от каждого приезда в эту прекрасную столицу, однако этот приезд особенный, поскольку мне удалось встретиться с вами и побывать в этом великолепном дворце "Акорда", - отметил Рафаэль Надаль.
 
"Благодарю вас, господин президент, за поддержку тенниса в Казахстане. Мы весьма рады внести вклад в развитие и популяризацию тенниса в вашей стране", - сказал Новак Джокович.
 
Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам дальнейших успехов и поздравил Рафаэля Надаля с недавней женитьбой.
 

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