13.01.2023, 09:19 3776
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Кореей
Фото: КФХ
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лэйк-Плэсид (США) проходит Универсиада-2023. Сборная Казахстана по хоккею до 22 лет провела свой первый матч и одержала победу со счетом 5:1 над Кореей.
В своем первом матче зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с Кореей. В первом периоде счет открыли наши хоккеисты, гол забил Алдияр Нурлан. На старте второго отрезка матча сопернику удалось сравнять, но спустя 4 минуты Максим Мусоров вернул преимущество своей команды. До конца периода казахстанские хоккеисты забросили еще три шайбы, две из которых в большинстве. Дубль оформил Кирилл Полохов, точку поставил Максим Мухаметов", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Корея - Казахстан 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
05:21 - 0:1 - Нурлан (Касенов)
20:07 - 1:1 - Чан (Чон)
25:42 - 1:2 - Мусоров (Сулейменов)
34:27 - 1:3 - Полохов (Мусоров, Данияр)
36:35 - 1:4 - Полохов (Мусоров) ГБ
38:06 - 1:5 - Мухаметов (Муратов, Бутенко) ГБ
Вратари: Ли - Калмыков
Следующий матч студенческая сборная Казахстана проведет уже сегодня против Венгрии в 20:30 по времени Астаны.
Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места, сообщает Sports.kz.
Универсиада-2023 проходит в Лэйк-Плэсид (США) с 12 по 22 января. На Универсиаде-2023 спортсмены выступят в 12 видах спорта (горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноубординг, конькобежный спорт). Всего будет разыграно 86 комплектов медалей. Стоит также добавить, что предыдущая Универсиада была запланирована на 2021 год в Люцерне (Швейцария), однако турнир пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
новости по теме
30.12.2022, 19:28 32246
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам Дополнено
Фото: unsplash.com
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известная 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алматы.
Асаубаева выиграла свой последний матч на турнире, в то время как ее главная конкурентка - представительница Китая Тань Чжунъи в своей встрече потерпела поражение. Эта победа для Бибисары стала второй подряд на чемпионате мира, сообщает Sports.kz.
18-летней казахстанской спортсменке удалось стать чемпионкой мира, после того как она занимала 12-е место после первого дня соревнований. Асаубаева также является чемпионкой мира среди юниоров.
30 декабря шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу в Алматы. 28 декабря Магнус Карлсен четвертый раз стал чемпионом мира. Это уже четвертая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах.
Дополнено 30.12.2022, 20.01
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшую чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.
По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.
Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.
30.12.2022, 08:23 34791
Ушел из жизни Пеле Дополнено
Фото: Sports.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный бразильский футболист Пеле.
В официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн" сообщается, что причиной смерти стал "множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки".
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, в соответствии с которым в стране был объявлен трехдневный траур.
Опечален смертью хорошего человека, который через футбол нес имя Бразилии всему миру. Он превратил футбол в искусство и радость", - написал политик в своем Twitter.
По данным ТАСС, в сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.
Дополнено, 31.12.2022, 09.33
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.
Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире. По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявшим уровень этого вида спорта на величайшую высоту.
Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.
Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду "Игрок столетия" между двумя футболистами. В 1999 году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.
Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. Он стал первым человеком, который пронес олимпийский огонь по территории Латинской Америки. Это произошло в 2004 году, в преддверии Игр в Афинах. "Король футбола" был первым, кто дал старт эстафете, выбежав с факелом со стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Отвечая незадолго до этого на вопрос корреспондента ТАСС относительно того, легче ли олимпийский факел, чем чемпионские кубки, трехкратный чемпион мира с улыбкой заметил: "Вес здесь не играет роли. Важно то значение, которое имеет это историческое мероприятие".
29.12.2022, 09:07 40996
Магнус Карлсен в четвертый раз стал чемпионом мира по рапиду
Фото: fide.com
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Норвежский шахматист Магнус Карлсен принял участие в мировом первенстве по рапиду, которое проходило на арене алматинского Дворца спорта имени Балуана Шолака. Он в четвертый раз стал чемпионом мира.
Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах, сообщает Sports.kz.
Карлсен набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.
Перед заключительным туром, в котором Карлсен выиграл у Пархама Магсудлу, в турнирной таблице было троевластие. По 9 очков в активе также было у Винсента Каймера и Владислава Артемьева. Россиянину в 11-м туре удалось обыграть Карлсена, однако в заключительном матче он уступил американцу Фабиано Каруане.
Каруана в итоге обошел Артемьева в турнирной таблице, набрав 9,5 очка. Столько же у Каймера, сыгравшего вничью с Максимом Вашье-Лагравом. Даниил Дубов и Владимир Федосеев в заключительном туре разошлись миром и догнали Артемьева по очкам - по 9.
Напомним, в женском турнире Тан Чжунъи из Китая выиграла золото, победив на тай-брейке местную шахматистку Динару Садуакасову. Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду.
29.12.2022, 08:21 41586
Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду Дополнено
Фото: Минкультуры и спорта РК
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Динара Садуакасова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по рапиду. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
По итогам 11 туров ЧМ-2022 в Алматы Динара Садуакасова и китаянка Тань Чжунъи набрали по 8,5 очка. Однако на тай-брейке казахстанская шахматистка уступила сопернице из Китая.
Добавим, что Жансая Абдумалик финишировала на пятом месте, а Бибисара Асаубаева - на 29-м.
Дополнено, 29.12.2022, 09.04
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову с успешным выступлением на чемпионате мира по шахматам, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине "рапид" на чемпионате мира по шахматам в Алматы.
Глава государства отметил, что в нашей стране гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве. По его словам, успехи наших спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодежь активно заниматься этим видом спорта.
Президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.
Кроме того, глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.
Напомним, в Алматы 25-30 декабря 2022 года проходит чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.
Ранее сообщалось, что восьмилетний алматинец выиграл сеанс игры в шахматы у управляющего директора FIDE.
27.12.2022, 18:36 45936
Восьмилетний алматинец выиграл сеанс игры в шахматы у управляющего директора FIDE
Фото: instagram/kzchessfederation
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмилетний казахстанец Карим Айтжан стал победителем в сеансе одновременной игры с управляющим директором FIDE.
Как сообщили в Казахстанской федерации шахмат, у доски 8-летнего Карима из школы шахмат Chessstar гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола задерживалась дольше обычного и подолгу обдумывала свои ходы. В итоге серебряный призер Казахстана до 8 лет и серебряный призер Азии по блицу выиграл партию у гроссмейстера.
Я не был уверен в победе, и видел преимущества игры гроссмейстера, и даже предложил ничью, но позже все же смог переломить ход игры. Конечно, это не было просто. Сложно играть с мастером", - рассказал юный шахматист.
Напомним, чемпионат мира по шахматам стартовал 25 декабря в Алматы во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака. В борьбе за титулы участвуют ведущие шахматисты из 50 стран мира. Призовой фонд составляет 1 млн долларов. Участников чемпионата поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
25.12.2022, 16:35 55576
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира
Фото: ФТК
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Абу-Даби. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку мира рейтинга WTA польку Игу Швёнтек в финале выставочного турнира World Tennis League со счетом 6:3, 6:1, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Ига - лидер наших будущих соперниц по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи между командами Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане.
Таким образом, команда «Хоукс», где играет Рыбакина, повела в счете у команды «Кайтс» - 11:4.
Дополнено 25.12.2022, 17.27
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае.
Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова.
25.12.2022, 13:00 56941
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам
Фото: unsplash.com
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам стартует сегодня в Алматы, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из 50 стран мира.
Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Чемпионат проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Призовой фонд составляет 1 млн долларов.
Вчера в Алматы прибыл действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Недавно эксперты высказывались о его конфликте с Хансом Ниманном.
Церемония открытия состоится в 19.30 по времени Астаны.
Как сообщает Казахстанская федерация шахмат, вчера в Алматы прибыл действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
Фаворитами открытого чемпионата являются действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, с рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикару Накамура (США, 2768), Фабиано Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц), также участвуют много других именитых шахматистов.
Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Чжунъи (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавалли (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также многие другие звезды.
Напомним, чемпионат мира по шахматам должен был состояться в Казахстане в прошлом году, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли в Варшаву (Польша).
21.12.2022, 13:48 63006
Саудовская Аравия, Оман, Иран и Китай могут принять участие во II Играх стран СНГ
Фото: kazan24.ru
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Минск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторы II Игр стран СНГ, которые пройдут в августе 2023 года в Беларуси, прорабатывают возможность участия в соревнованиях представителей Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Омана и Монголии, сообщил во вторник первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.
Прорабатывается вопрос по участию в отдельных видах спорта делегаций из Монголии, Китая, Кубы, Ирана, Омана, Саудовской Аравии", - сказал он на состоявшемся в Минске заседании совета постоянных полномочных представителей СНГ.
В настоящее время уже определены места проживания спортивных делегаций, завершается подготовка культурной программы.
Торжественные церемонии открытия и закрытия игр планируется провести 5 и 13 августа 2023 года на "Минск-Арене", - рассказал Дорохович.
Ранее первый заместитель председателя исполкома СНГ Леонид Анфимов сообщал, что белорусская спортивная инфраструктура на 100% готова к проведению II Игр.
II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа 2023 года. Предусмотрено проведение соревнований по 20 видам спорта в девяти городах во всех регионах страны. Первые Игры стран Содружества прошли в начале сентября 2021 года в Казани.
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