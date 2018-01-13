В Алматы бесплатно обучат катанию на коньках

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В Алматы бесплатно обучат катанию на коньках13.01.2018
Спорт  09:29

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - В это воскресенье, 14 января, в Алматы начинаются бесплатные обучения катанию на коньках в рамках программы "Спорттык Алматы", передает Kazakhstan Today.


Опытные инструкторы будут обучать всех желающих с 17.00 по 20.00 на бесплатных катках города, расположенные в микрорайоне Дубок, на улице Центральная, 8г и возле ТРЦ "Март" в Турксибском районе, сообщает информационно-спортивный ХАБ.


Для посетителей этих катков организаторы устроят различные конкурсы и раздадут участникам ценные подарки. Главной целью данного мероприятия является улучшение текущего состояния массового спорта в городе и повышение уровня физкультурно-оздоровительной культуры горожан. Данная акция в рамках программы "Спорттык Алматы" проводится каждые выходные с 25 февраля 2017 года.

"Спорттык Алматы" - это масштабная городская программа, направленная на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха.
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