В Алматы открыт детский футбольный центр

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - В Алматы после реконструкции стадиона "Спутник" открылся футбольный учебно-тренировочный комплекс для детей "Жас Кыран", передает Kazakhstan Today.

Обновленный стадион вмещает 800 зрителей. Комплекс с навесной крышей оснащен подтрибунными помещениями, полем с дренажной системой и итальянским искусственным газоном последнего поколения, сертифицированным ФИФА. Здесь смогут тренироваться более 500 юных футболистов, а общий тренерский штат футбольного центра составляет 50 человек, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

По информации акимата, с начала года проектом "Спорт в моем дворе" уже охвачено более 18 тыс. детей. Параллельно путем прямой компенсации частным спортивным организациям стартовал проект "Батыл бол", позволивший привлечь детей и подростков из малообеспеченных семей к занятиям физической культурой и спортом.

"В послании народу Казахстана наш президент уделил особое внимание развитию спорта и дал четкие направления по улучшению спортивной инфраструктуры страны. Футбольным центром "Жас Кыран" проделана большая работа по капитальной реконструкции стадиона. Вы все знаете, что "Спутник" имеет богатую историю, многие звезды отечественного футбола начинали свой профессиональный путь именно здесь. Я уверен, что все это даст новый импульс для дальнейшего развития и воспитания молодых талантов", - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

При этом он отметил, что на сегодняшний день на стадии завершения находится реконструкция алматинского велотрека, а уже в следующем году начнется строительство крытого легкоатлетического стадиона на 5 тыс. мест.

"Основная цель, чтобы дети наслаждались занятиями спортом, росли как патриоты, а футбол приносил счастье всем нашим родителям, чтобы были положительные эмоции от каждого сыгранного матча", - отметил в свою очередь президент Казахстанской лиги детского и юношеского футбола "Жас Кыран" Берик Каниев.

С открытием нового спортобъекта, соответствующего европейским стандартам, алматинцев также поздравил глава Федерации футбола Казахстана Адильбек Джаксыбеков. "Хочу поблагодарить и выразить поддержку подобным инициативам. Все это делается в рамках проводимой главой нашего государства политики по развитию спорта", - сказал он.

Новая футбольная академия "Жас Кыран" создана на базе СДЮШОР №2, открывшейся в 1964 году. Это стало возможным после реконструкции старого стадиона "Спутник" посредством государственно-частного партнерства между акиматом Алматы и ТОО "Детско-юношеский футбольный центр "Жас Кыран".

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