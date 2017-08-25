В Алматы тренеры СРК "Баганашил" проведут спорт-тестирование среди детей

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
25 августа 2017
  • 22
  • :
  • 21
Все области
24º Значительная облачность
днем 33º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

В Алматы тренеры СРК "Баганашил" проведут спорт-тестирование среди детей25.08.2017
Спорт  16:25

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В Алматы тренеры спортивно-развлекательного комплекса "Баганашил" проведут спортивное тестирование среди детей, чтобы определить их потенциал, передает Kazakhstan Today.

"Вы ищите таланты в детях - мы ищем талантливых детей! Каждый родитель, стремящийся привить своим детям здоровый образ жизни, сталкивается с проблемой, в какую спортивную секцию отдать своё чадо. Зачастую, сделать правильный выбор мешают и личные пожелания, которые не всегда сходятся с возможностями ребёнка, и огромное количество спортивных секций, нацеленных только на заработок, а не на развитие талантов детей", - отмечают в СРК "Баганашил".

В СРК проинформировали, что 26 августа под эгидой EXPO-2017 профессиональные тренеры "Баганашила" проведут для всех детей спортивное тестирование, которое поможет определить потенциал ребенка в таких видах спорта как футбол, теннис и спортивная гимнастика. Тестирование будет проводиться индивидуально с детьми по каждой дисциплине, а по завершении тестирования родители получат на руки заключение.

Спорт-тестирование пройдет на территории СРК "Баганашил" 26 августа, в 10.00. К тестированию допускаются дети возрасте от 5 до 12 лет.

Регистрация на спорт-тестирование проводится до 24 августа - бесплатно, а 25 и 26 августа - 1000 тенге.

Регистрация по телефону +77071231014
Просмотров: 12499
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
25.08.2017   16:51
Казахстанская таэквондистка Дениз завоевала серебро Универсиады-2017
25.08.2017   16:25
В Алматы тренеры СРК "Баганашил" проведут спорт-тестирование среди детей
25.08.2017   10:02
Аршавин заявил о возможном завершении карьеры в 2017 году
25.08.2017   09:04
Легкоатлетка Рыпакова выиграла Бриллиантовую лигу в Цюрихе
24.08.2017   15:44
В Казахстане в начальных классах общеобразовательных школ внедрят урок футбола
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика