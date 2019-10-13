В Алматы проходит чемпионат по художественной гимнастике "Алтын Куз"

Алматы. 12 октября. Kazakhstan Today - 9-12 октября в СРК "Баганашил" в Алматы проходит открытый чемпионат "Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой" (КХГ Н. Кузнецовой) "Алтын Куз", передает Kazakhstan Today.

В чемпионате приняли участие лидеры сборной команды РК: Даяна Абдирбекова - победительница Азиатских игр в командном зачете и Эльжана Таниева - финалистка чемпионата мира, чемпионка Азии.





"Весьма примечательно, что на нашем турнире выступали ведущие гимнастки Казахстана. Для них это апробация программы в достаточно конкурентных условиях, контрольный прогон и поиск слабых мест перед первым в этом году значимым стартом - Кубком РК по многоборью и чемпионатом РК среди девушек в отдельных видах многоборья, а для нас - прекрасная возможность обменяться опытом и потягаться на равных с ведущими гимнастками страны, а также, что еще более важно, показать вживую своим маленьким воспитанницам уровень мастерства, к которому нужно стремиться", - поделилась член оргкомитета соревнований, генеральный директор КХГ Н. Кузнецовой Анастасия Журавлева.

Чемпионат "Алтын куз" проводится в четвертый раз. В 2018 году впервые эти соревнования приобрели статус открытого чемпионата и на сегодняшний день организаторы принимают у себя 750 участниц со всего Казахстана и соседнего Кыргызстана. Характерной особенностью всех турниров КХГ Н. Кузнецовой является включение в программу соревнований большого количества категорий мастерства и возрастных подгрупп, что позволяет выступать и получать награды и подарки не только сильным и опытным спортсменкам, но и совсем юным и начинающим гимнасткам. В связи с этим на соревнованиях клуба всегда наблюдается огромное количество участниц, причем основной контингент составляют маленькие дети - 2011 года рождения и младше.

Помимо индивидуальной программы, в этом году участвует очень много составов различных возрастов в групповых упражнениях. Это тоже хороший показатель для нас, так как увеличивается соперничество, появляется здоровая конкуренция, девочки учатся бороться в таком непростом и зрелищном разделе художественной гимнастики, как групповые упражнения. В то же время в групповой программе гимнастки имеют больше возможностей в продвижении по карьерной лестнице и быстрее могут выполнить очередной спортивный разряд", - рассказала главный судья соревнований Ирина Устюгова.

Представители оргкомитета соревнований подчеркнули, что, благодаря такого рода турнирам, гимнастки имеют возможность отработать необходимые навыки и в условиях соперничества с сильнейшими спортсменками страны вывести свое мастерство на новый уровень, что положительно отражается на результатах выступлений на более серьезных соревнованиях. Так, на недавно прошедшем чемпионате города Алматы воспитанницы КХГ Н. Кузнецовой показали хорошие результаты и вышли на лидирующие позиции в нескольких возрастных подгруппах.

Как всегда организация соревнований на высоте. Праздничная атмосфера, максимальное количество награжденных детей, подарки всем участницам - все это вкупе с отличными с точки зрения профессионального спорта условиями СРК "Баганашил" делает эти соревнования для детей не только полезными, но и оставляет море положительных эмоций. И дети с удовольствием принимают участие в турнирах КХГ Кузнецовой снова и снова", - отметили представители приезжих команд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства