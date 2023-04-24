23.04.2023, 10:32 4581
В Алматы проходит полумарафон
Фото: freepik.com
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Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 23 апреля, в городе проходит ежегодный Алматинский полумарафон. В этом году спортивное мероприятие проходит в Алматы уже в шестой раз.
7760 человек сейчас одновременно идут и бегут в шестом полумарафоне в Алматы. Бегуны и любители скандинавской ходьбы на 10 км стартовали уже в 7.30. С 8.10 - спортсмены, отважившиеся на 21 км.
На время забега с 00.00 до 12.00 в городе недоступны для проезда некоторые участки дорог. Данные о перекрытиях рассчитаны с учетом средней скорости движения спортсменов. По мере прохождения дистанции трассы будут открываться.
Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.
Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение на участке дороги по улице Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
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24.04.2023, 08:47 566
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу в первом матче юношеского чемпионата мира
Фото: icehockey.kz
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом матче юношеского чемпионата мира в группе "А" первого дивизиона сборная Казахстана встречалась с командой Венгрии.
Первый период прошел без голов. Во втором отрезке игры наши хоккеисты забросили три шайбы подряд. Счет открыл Адиль Бейсембаев, затем Артур Гросс, получив дальнюю передачу, успешно вышел один на один с вратарем и забил. Через минуту Бейсембаев сделал дубль, замкнув передачу Александра Кима. Соперник так и не смог поразить ворота Владимира Никитина. Итог - победа Казахстана", - сообщили в Федерации хоккея Казахстана.
Венгрия - Казахстан 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)
0:1 - 20:51 - Бейсембаев (Корчагин, Ляпунов) ГБ
0:2 - 34:00 - Гросс (Жусупбеков)
0:3 - 35:02 - Бейсембаев (Ким)
Вратари: Чала - Никитин
Следующий матч подопечные Сергея Старыгина проведут уже 24 апреля против команды Японии. Начало встречи в 20.00 по времени Астаны.
20.04.2023, 15:51 12116
Гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта
На днях Бибисара Асаубаева сумела сенсационно обыграть лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.
Этой информацией поделилась сама спортсменка на своей странице в Instagram.
Можете меня поздравить. Перед Вами Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по шахматам. Единственный в стране", - сообщила спортсменка в сторис.
Напомним, на днях Бибисара Асаубаева сумела сенсационно обыграть лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира.
Бибисара Асаубаева - двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер среди женщин и международный мастер среди мужчин.
18.04.2023, 16:14 20511
Казахстанский лейтенант-дзюдоист выиграл Кубок Европы
Фото: Минобороны РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан пополнилась золотой медалью, сообщили в оборонном ведомстве.
Спортсмен-инструктор Центрального спортивного клуба старший лейтенант Гумар Кыргызбаев на прошедшем в хорватском городе Дубровник стал обладателем Кубка Европы среди взрослых по дзюдо в весовой категории до 66 килограмм. Перед выходом в финал армейский спортсмен одержал уверенную победу над спортсменами из Австрии, Израиля, Италии и Бельгии. В финальной встрече с явным преимуществом одолел соперника из Грузии Гурама Газиташвили", - сообщает Минобороны РК.
Кубок Европы среди мужчин проходил с 15 по 16 апреля. В соревновании приняли участие 308 сильных мастеров татами из 28 стран Европы и мира.
В ведомстве отметили, что призеры и победители Кубка Европы смогут получить путевку для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.
Стоит отметить, что казахстанские спортсмены все чаще прославляют страну на мировых аренах.
Так, известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сегодня сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира.
Ранее седьмая ракетка мира Елена Рыбакина вывела казахстанскую сборную по теннису в финал чемпионата мира, а юные казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии.
Также на завершившемся на днях чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе казахстанские спортсмены завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей.
18.04.2023, 11:14 22016
Бибисара Асаубаева обыграла лучшую шахматистку мира
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам китаянку Хоу Ифань, имеющую наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин.
Победу Асаубаеваой назвали сенсацией.
Бибисара в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой по блицу, благодаря чему оказалась в книге рекордов Гиннесса, а в 2022 она стала двукратной чемпионкой мира по блицу", - сообщает канал alga.peterburg в Instagram.
Сегодня в Астане впервые в мире стартовал турнир, на котором женская сборная по шахматам одной страны - Казахстана противостоит сборной мира. Ранее такие состязания устраивались лишь трижды, и только между мужскими командами, рассказали в Казахстанской федерации шахмат.
Команда-победитель матча определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех играх, включая рапид и блиц. В случае ничьей между первыми досками пройдет партия-армагеддон - быстрая партия, в которой цвета разыгрываются по жребию и в случае ничьей победа присуждается черным.
Женский матч проходит в рамках событий, посвященных матчу за звание чемпиона мира 2023 между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Игра стартовала 9 апреля в Астане в отеле St. Regis Astana и продлится до 1 мая.
17.04.2023, 14:33 27246
Молодые казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии
Фото: ktf.kz
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Иерусалим. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские теннисистки в Индии на чемпионате Азии среди игроков до 14 лет стали чемпионками в парном разряде, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Еркежан Жанатаева и Ева Корышева, в финале они уверенно обыграли Илиму Гусейнову (Туркменистан)/Эмилию Ким (Узбекистан) со счетом 6:1, 6:2. В одиночном разряде Ева Корышева в матче за золото уступила представительнице Южной Кореи Хонг Йери - 3:6, 0:6", - говорится в информации.
По данным федерации, отличные результаты показали юниорки на турнирах серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет.
Полным триумфом казахстанок завершился в Албании турнир третьей категории - Tirana Open TE U14. Абсолютной чемпионкой стала Кристина Крученко. В одиночном разряде она победила свою соотечественницу Руслану Русланову 6:2, 6:3, а в парном разряде в дуэте с Линарой Булешевой они не оставили шансов третьей сеянной паре соревнования - итальянкам Софье Кадар/Дилетта Д'Амачио - 6:4. 6:3", - сообщается на сайте федерации.
Также в испанском городе Паманове на турнире ТЕ третьей категории Томирис Нуржан выиграла свой дебютный титул на турнирах серии Tennis Europe в одиночном разряде. Казахстанка в финале разгромила Марию Козяр со счетом 6:1, 6:1. На пути к трофею Томирис победила очень сильных соперниц из Испании, США и Италии.
Напомним, ранее женская сборная Казахстана второй раз в истории пробилась в финал чемпионата мира благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
16.04.2023, 11:24 34376
Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча по шахматам
Фото: kazchess.kz
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В шахматном матче за первенство мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий в очередной раз одержал победу. Соперником Яна в пятой партии был Дин Лижэнь, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
На 37-м ходу Ян осуществляет необычайно изящную жертву пешки, и положение Дина становится критическим. Как отметил один из русскоговорящих комментаторов гроссмейстер Петр Свидлер, стадию реализации позиционного перевеса Непомнящий провел практически безошибочно. На 48-м ходу черные оказались в положении, где не имелось ни одного приемлемого хода при полном материальном равенстве. Красивое финальное полотно войдет в сокровищницу шахматного искусства!" - говорится в сообщении федерации.
Шестая партия гроссмейстера состоится в воскресенье.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий победил во второй партии матча за мировую корону.
15.04.2023, 16:06 40891
Рыбакина вывела казахстанскую сборную в финал чемпионата мира
Фото: ktf.kz
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана второй раз в истории пробилась на чемпионат мира благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
7-я ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:2 в рамках противостояния между сборными Казахстана и Польши к квалификации Кубка Билли Джина Кинга, - сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех в матче с Польшей. А вместе с ним и путевку в групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира, который пройдет осенью текущего года.
В заключительной, ничего не решающей парной игре сыграют Анна Данилина/Юлия Путинцева против Алисии Росольской/Вероники Фальковской", - сообщили в федерации.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
Ранее Рыбакина сыграла в финале Miami Open. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. А в 2022 году одержала историческую победу на Уимблдоне.
15.04.2023, 12:28 42466
Токаев поздравил казахстанских борцов с успешным выступлением на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, сообщает Акорда.
Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому - блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", - говорится в поздравлении президента.
Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.
Напомним, чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе состоялся с 9 по 14 апреля 2023 года в Астане. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран.
В соревнованиях по вольной борьбе золото завоевали Санжар Досжан (70 кг), Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Азамат Даулетбеков (86 кг). Серебряные медали у Ризабека Айтмухана (92 кг) и Юсупа Батырмурзаева (125 кг). Бронзу взял Рахат Калжан (57 кг).
По результатам соревнований у мужской сборной 1-е общекомандное место.
В женской борьбе золото взяли Жамиля Бакбергенова (72 кг) и Эльмира Сыздыкова (76 кг); бронзу - Марина Седнева (55 кг), Нилуфар Раймова (57 кг) и Елена Шалыгина (68 кг).
В соревнованиях по греко-римской борьбе золотую медаль завоевал Ибрагим Магомедов (72 кг). Серебро взяли Диас Кален (82 кг) и Нурсултан Турсынов (87 кг). Бронзовые медали у 5 спортсменов - Амангали Бекболатова (55 кг), Мухамедали Мамурбека (63 кг), Алмата Кебиспаева (67 кг), Олжаса Сырлыбая (97 кг) и Алимхана Сыздыкова.
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