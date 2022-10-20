В Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен"

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Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоится 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен", - В Алматы состоится 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен", сообщает пресс-служба дирекции развития спорта.

Ежегодно турнир проходит в рамках серии турниров Challenger под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Престижные соревнования, посвященные памяти призера Олимпийских игр Сочи - 2014, уже стали традиционными.

В 2019 году они впервые прошли в Алматы, в прошлом году - в столице Казахстана. Тогда на турнир приехали спортсмены из 18 стран - призеры чемпионата мира 2021 года, претенденты на награды Олимпиады-2022. На этот раз 7-й этап серии ISU Challenger по фигурному катанию "Мемориал Дениса Тен" пройдет в СК "Халык Арена" при поддержке акимата Алматы и дирекции развития спорта", - информирует пресс-служба.





На сегодняшний день уже подали заявки национальные федерации по фигурному катанию из Японии, Южной Кореи, Италии, Франции, Германии, Израиля, Болгарии и Венгрии. Казахстанские зрители также увидят фигуристов из Азербайджана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины и Кыргызстана. Казахстанские спортсмены выступят во всех заявленных дисциплинах.

Безусловным украшением турнира «Мемориал Дениса Тен» станет танцевальная пара из Японии Кана Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Дайсукэ Такахаси - друг Дениса. Дайсукэ - яркий одиночник, первый японский призер Олимпиады 2010 года. Он с радостью согласился принять участие в турнире", - подчеркнули в дирекции развития спорта.





Отмечается, что этот танцевальный дуэт из Японии неожиданно и стремительно зажегся на мировом небосклоне в 2020 году. Они настроены показать хорошие выступления в двух разных по настроению и темпу программам.