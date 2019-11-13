В Алматы в ноябре пройдет 102-й турнир лиги ACA

Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы 29 ноября пройдет 102-й турнир лиги ACA, передает Kazakhstan Today.

Сильнейшие бойцы лиги сразу из 10 стран выйдут в клетку на "Алматы Арене". Казахстанские болельщики увидят сразу два чемпионских боя, а также выступления 8 бойцов ростера из Казахстана", - сообщает лига ACA.

Отмечается, что в главном бою турнира чемпион ACA россиянин Альберт Туменов проведет защиту титула в полусредней весовой категории против соотечественника Беслана Ушукова. Для Альберта Туменова это будет первая защита престижного чемпионского пояса, завоеванного в бою с Мурадом Абдулаевым. В активе спортсмена, который считается одним из опасных и нестандартных ударников, 21 победа при четырех поражениях. На счету его соперника Беслана Ушукова, в прошлом чемпиона WFCA, 17 побед и три поражения.

Во втором титульном бою чемпион ACA в среднем весе россиянин Саламу Абдурахманов проведет первую защиту титула против соотечественника Валерия Мясникова. Мясников получил свое прозвище Русский Молот за силовые удары, которыми он отправлял своих оппонентов в глухие нокауты. Абдурахманов, ранее владевший поясом чемпиона WFCA, завоевал титул чемпиона ACA, "задушив" американца Бретта Купера на турнире ACA 95.

Кроме того, в основном карде 102-го турнира один из сильнейших казахстанских бойцов Ермек Тлаулов проведет бой против известного российского файтера Венера Галиева. Ермек Тлаулов (16-5) выступает под прозвищем аль-Асад, что в переводе с арабского означает "Лев". Парню из Тараза удалось стать одним из топовых бойцов Alash pride. Венер Галиев - один из первопроходцев российских смешанных единоборств, выступающий с 2004 года. А активе "Башкира" 30 побед, из которых почти половина одержана нокаутами.

В основном карде казахстанский боец Евгений Егембердиев (10-2) по прозвищу Метис встретится с испанским Аллигатором - Даниелем Толедо (7-7). Казахстанский боец Нурсултан Касымханов (8-2) проведет бой против экс-бойца UFC - бразильца Аугусто Мендеса (6-3). Фаниль Рафиков из Казахстана встретится с Иваном Жвирбля из Белоруссии.

Полный кард турнира ACA 102:

до 77 килограммов: Альберт Туменов (Россия) - Беслан Ушуков (Россия);

до 84 килограммов: Саламу Абдурахманов (Россия) - Валерий Мясников (Россия);

до 70 килограммов: Ермен Тлаулов (Казахстан) - Венер Галиев (Россия);

до 93 килограммов: Евгений Егембердиев (Казахстан) - Даниэль Толедо (Испания);

до 84 килограммов: Арби Агуев (Австрия) - Рафал Харатик (Польша);

до 77 килограммов: Черси Дудаев (Россия) - Александр Чернов (Россия);

свыше 93 килограммов: Шахмарал Джеписов (Казахстан) - TBA;

до 70 килограммов: Муса Хаманаев (Россия) - Жоробек Тешебоев (Киргизия);

до 93 килограммов: Кори Хендрикс (США) - Люк Барнатт (Великобритания);

до 70 килограммов: Адлан Батаев (Россия) - Луис Ногейра (Бразилия);

до 66 килограммов: Аугусто Мендес (Бразилия) - Нурсултан Кассымханов (Казахстан);

до 93 килограммов: Иса Умаров (Россия) - Карлос Эдуардо (Бразилия);

до 61 килограмма: Хусейн Шайхаев (Россия) - Ержан Естанов (Казахстан);

до 77 килограммов: Алтынбек Мамашев (Киргизия) - Гойти Дазаев (Казахстан);

до 66 килограммов: Иван Жвирбля (Белоруссия) - Фаниль Рафиков (Казахстан)4

до 61 килограмма: Алтынбек Джуманулы (Казахстан) - Канат Келидибеков (Киргизия).

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