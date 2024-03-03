29.02.2024, 17:12 9716

В Бурабае лыжным забегом отметили 30-летие победы казахстанца Владимира Смирнова на Олимпиаде в Лиллехаммере

Это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах
В Бурабае лыжным забегом отметили 30-летие победы казахстанца Владимира Смирнова на Олимпиаде в Лиллехаммере
Кокшетау. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурабае прошел лыжный забег, посвященный 30-летнему юбилею завоевания золотой медали казахстанским лыжников Владимиром Смирновым на Олимпиаде в Лиллехаммере, сообщили в акимате Акмолинской области.

30 лет назад Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом в Лиллехаммере. И это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах", - рассказали в областном акимате.


В спортивном мероприятии приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков страны.

Открывая торжественную часть спортивного мероприятия, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил значимость этой победы для авторитета молодого государства.


Именно тогда благодаря Владимиру Михайловичу состоялся олимпийский дебют Казахстана и вся спортивная общественность мира узнала о нашей стране. На церемонии открытия зимней Олимпиады впервые появился государственный флаг независимого Казахстана. А на церемонии награждения нашего земляка впервые прозвучал гимн нашей страны. Это была историческая победа, настоящий триумф", - подчеркнул аким.


Марат Ахметжанов также отметил динамичное развитие спорта в регионе.

С каждым годом расширяется сеть спортивных объектов. Благодаря этому с каждым годом растет число людей, занимающихся спортом. В нашем регионе преобладают зимние виды спорта, представители которых успешно защищают честь нашей страны на крупных мировых спортивных соревнованиях. Сегодня молодежь идет по стопам известных спортсменов", - отметил аким.


Указом президента страны Владимир Смирнов был награжден орденом Дружбы 2-й степени.

Смирнов рассказал, что его спортивный путь начался со стадиона в Щучинске.

Большая гордость представлять страну на Олимпиаде, быть лидером, завоевать олимпийскую медаль. И приложу все усилия, чтобы представитель Акмолинской области представлял нашу страну на международных соревнованиях", - сказал олимпийский чемпион.


Участникам забега на финише были вручены памятные медали. В завершение была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов области.

В акимате добавили, что в регионе строится Дворец спорта в родном городе Владимира Смирнова, пять спортивных комплексов, оборудованы 62 спортивные площадки.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СпортОлимпиадаЛыжиБурабай

новости по теме

28.02.2024, 19:35 15146

Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в ОАЭ

Казахстанец одержал победу над представителем Нидерландов
Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в ОАЭ
Фото: ФТК
Дубаи. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), сообщает пресс-служба ФТК.

Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Теннистурнир
27.02.2024, 18:46 22726

Казахстанские спортсменки завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта

На сегодня в копилке сборной Казахстана 12 медалей
Казахстанские спортсменки завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта
Фото: комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во второй день проходящего на Филиппинах XI чемпионата Азии по водным видам казахстанские спортсменки Диана Жумагулова и Анабелла Кочкина завоевали золото, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Спортсменки стали чемпионками в синхронных прыжках в воду с вышки. Накануне они завоевали серебро в прыжках с трехметрового трамплина.

На сегодня в копилке сборной Казахстана 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЧемпионатмедалиКазахстан
26.02.2024, 20:27 32761

Казахстанка завоевала золото чемпионата Азии по плаванию

Она стала лучшей в плавании на 100 метров брассом
Казахстанка завоевала золото чемпионата Азии по плаванию
Фото: НОК РК
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по плаванию Аделаида Пчелинцева стала первой на чемпионате Азии в Нью-Кларк Сити (Филиппины), сообщает Olympic.kz.

Она стала лучшей в плавании на 100 метров брассом.

В плавании на 200 метров вольным стилем Диана Тасжанова показала второй результат. Также вторым стал и Арсен Кожахметов. Он завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:казахстанканаградаЧемпионат
26.02.2024, 16:26 35361

Казахстанские батутные гимнасты завоевали серебро на Кубке мира

Казахстанцы показали второй результат в синхронных прыжках
Баку. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев завоевали серебро на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку, сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.

Казахстанские гимнасты показали второй результат в синхронных прыжках. Спортсмены набрали в финале 50.250 балла.

На первом месте завершили выступление атлеты из Китая. Команда США стала третьей.

 
 
26.02.2024, 15:52 36121

Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет   Дополнено

Глава НОК избирается раз в четыре года
Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет
Фото: instagram/gggboxing
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин избран президентом Национального олимпийского комитета в ходе заседания генеральной ассамблеи организации.

По итогам голосования членов генеральной ассамблеи НОК РК президентом комитета был избран Геннадий Головкин, казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, обладатель множества чемпионских титулов и наград.

Возглавлять НОК Головкин будет в течение четырех лет.

На данном посту Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева, который возглавлял комитет с 2015 года.

Дополнено 26.02.2024, 21.06

По итогам голосования членов генеральной ассамблеи НОК РК был избран следующий состав исполнительного комитета

Генеральный секретарь - Жанар Азыркановна Утешева

Вице-президент по летним видам спорта - Данияр Абулгазин, президент ОО "Федерация настольного тенниса Республики Казахстан"

Вице-президент по зимним видам спорта - Мамин Аскар Узакпаевич, президент РОО "Казахстанская федерация хоккея"

Вице-президент по общим вопросам - Мырзабосынов Ербол Куантаевич, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры

Вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта - Сапиев Серик Жумангалиевич, чемпион Олимпийских игр (2012)

Представитель комиссии спортсменов - Рыпакова Ольга Сергеевна, чемпионка Олимпийских игр в Лондоне (2012), серебряный призер Олимпийских игр в Пекине (2008) и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016)

Напомним, в июне прошлого года прославленный казахстанский боксер официально отказался от всех титулов чемпиона мира.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГоловкинНОК
25.02.2024, 13:56 43901

Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку

Спортсменка вышла в финал на дистанции 1500 метров
Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку
Фото: olympic.kz
Варшава. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева завоевала историческую серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Гданьске, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Спортсменка вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль", - проинформировали в комитете.


Подчеркивается, что это первая медаль чемпионата мира от девушек в истории казахстанского шорт-трека.

Напомним, в прошлом году казахстанец Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКмедальшорт-трек
25.02.2024, 13:39 43301

Казахстанский фигурист выиграл золотую медаль турнира по фигурному катанию в Нидерландах

Михаил Шайдоров занял итоговое первое место с общим показателем 256.34 балла
Казахстанский фигурист выиграл золотую медаль турнира по фигурному катанию в Нидерландах
Фото: Instagram/committee_sport
Амстердам. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль турнира Challenge Cup по фигурному катанию в Нидерландах, сообщает пресс-служба дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

В короткой программе Михаил, набрав 85.75 балла, находился на 2-м месте. Став лучшим в произвольной программе, наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256.34 балла", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что в турнире выступили 157 спортсменов из 32 стран.

Ранее казахстанский фигурист завоевал медаль Гран-при Китая.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗолотоПобедаРКфигурист
20.02.2024, 12:24 58951

Названа столица IX зимних Азиатских игр

Игры состоятся с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине
Названа столица IX зимних Азиатских игр
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближайшие зимние Азиатские игры состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта со ссылкой на информацию Олимпийского совета Азии (ОСА).

Совет также утвердил талисман, эмблему и девиз игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia)", - говорится в информации.


Ранее Харбин уже принимал зимнюю Азиаду в 1996 году.

На тех играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять 2-е место в общем зачете после команды КНР.

Напомним, по итогам последней Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых) и расположились в итоговом медальном зачете лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.

На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта, как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов.

Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СпортКитайМТСАзиатские игры

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?

      Архив опросов