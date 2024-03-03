В Бурабае лыжным забегом отметили 30-летие победы казахстанца Владимира Смирнова на Олимпиаде в Лиллехаммере

Это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах

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Кокшетау. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурабае прошел лыжный забег, посвященный 30-летнему юбилею завоевания золотой медали казахстанским лыжников Владимиром Смирновым на Олимпиаде в Лиллехаммере, сообщили в акимате Акмолинской области.





30 лет назад Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом в Лиллехаммере. И это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах", - рассказали в областном акимате.





В спортивном мероприятии приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков страны.





Открывая торжественную часть спортивного мероприятия, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил значимость этой победы для авторитета молодого государства.









Именно тогда благодаря Владимиру Михайловичу состоялся олимпийский дебют Казахстана и вся спортивная общественность мира узнала о нашей стране. На церемонии открытия зимней Олимпиады впервые появился государственный флаг независимого Казахстана. А на церемонии награждения нашего земляка впервые прозвучал гимн нашей страны. Это была историческая победа, настоящий триумф", - подчеркнул аким.





Марат Ахметжанов также отметил динамичное развитие спорта в регионе.





С каждым годом расширяется сеть спортивных объектов. Благодаря этому с каждым годом растет число людей, занимающихся спортом. В нашем регионе преобладают зимние виды спорта, представители которых успешно защищают честь нашей страны на крупных мировых спортивных соревнованиях. Сегодня молодежь идет по стопам известных спортсменов", - отметил аким.





Указом президента страны Владимир Смирнов был награжден орденом Дружбы 2-й степени.





Смирнов рассказал, что его спортивный путь начался со стадиона в Щучинске.





Большая гордость представлять страну на Олимпиаде, быть лидером, завоевать олимпийскую медаль. И приложу все усилия, чтобы представитель Акмолинской области представлял нашу страну на международных соревнованиях", - сказал олимпийский чемпион.





Участникам забега на финише были вручены памятные медали. В завершение была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов области.





В акимате добавили, что в регионе строится Дворец спорта в родном городе Владимира Смирнова, пять спортивных комплексов, оборудованы 62 спортивные площадки.