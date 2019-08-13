Караганда. 12 августа. Kazakhstan Today - В Караганде появятся триатлон-парк и Аллея олимпийской славы, передает Kazakhstan Today.

С ходом строительства триатлон-парка, которое ведется активными темпами, ознакомился аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Спортивный объект будет расположен между "Голубыми прудами" и Юго-Востоком. Он строится на частные инвестиции по программе "Рухани жангыру", сообщили в пресс-службе главы региона.

По информации акимата, помимо зон для занятия спортом, в триатлон-парке появится и Аллея олимпийской славы. Она будет посвящена спортсменам, прославившим область и Казахстан на мировой арене.

Отмечается, что карагандинцы смогут поучаствовать в выборе дизайна оформления аллеи. Все эскизы выставят на народное голосование в социальных сетях.

По словам председателя правления ТОО "Eurasia Building" Айдоса Мухатаева, строительные работы идут по графику. "На начальном этапе будет открыта первая дистанция и парковочная зона на 150 автомобилей. Эту часть завершим к концу августа. Сможем провести соревнования по дуатлону - бегу и велогонке. К концу сентября планируем завершить второй этап", - уточнил он.

Докладывая акиму о ходе работ, Мухатаев также отметил, что к настоящему времени заказаны тартановое покрытие для дорожек, искусственное покрытие для футбольного и баскетбольного полей и спортивные тренажёры. Важно отметить, что всё оборудование местного производства.

Кроме этого, будущий триатлон-парк уже начали облагораживать. На территории посажено 800 деревьев, и озеленение продолжится.

Помимо беговых, велосипедных и пешеходных дорожек, проект включает в себя множество площадок для любителей разных видов спорта: футбола, баскетбола, тенниса и шахмат.

Здесь также будут обустроены зоны для воркаутеров и скейтеров. А среди зелёных насаждений нашли место для мини-зоопарка.

Инфраструктура триатлон-парка будет соответствовать международным стандартам, и Караганда сможет проводить республиканские первенства, отмечают инициаторы проекта.

После сдачи объект передадут на баланс управления парками культуры, отдыха и скверами, заключили в пресс-службе.

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