В Казахстане могут увеличить размер пожизненных выплат спортсменам и тренерам

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Казахстанским тренерам и спортсменам национальных сборных команд могут увеличить размет выплаты пожизненного материального обеспечения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, Министерством культуры и спорта разработан и обсуждается проект подзаконного нормативного правового акта, предусматривающий увеличение выплаты пожизненного материального обеспечения членам национальных сборных команд и их тренерам с 24 до 100 МРП.

На сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства от 19 декабря 2014 года №1324 пожизненные ежемесячные выплаты в размере 24 МРП предусмотрены для победителей, призеров Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским видам спорта, а также для их тренеров.

Увеличение пожизненных ежемесячных выплат потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета. Необходимо отметить, что выплаты не распространяются на профессиональных спортсменов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" получают вознаграждение в соответствии с заключенными профессиональными контрактами", - отметил он.

В ответе также отмечается, что в рамках реализации послания главы государства от 1 сентября 2020 года поэтапно повышается зарплата работников специализированных спортивных школ и колледжей. В результате к 2023 году их должностной оклад увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Повышение коснулось работников 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 477 ДЮСШ.

Для справки: в среднем должностной оклад опытных тренеров-преподавателей школ-интернатов и ДЮСШ повысится со 150 тысяч тенге до 301 тысячи тенге.

Зарплата сотрудников других государственных организаций спорта будет повышаться в рамках исполнения послания главы государства от 1 сентября 2021 года. В период с 2022 по 2025 годы должностной оклад гражданских служащих сферы спорта также планируется увеличить в два раза.