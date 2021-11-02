Система Orphus

В Казахстане могут увеличить размер пожизненных выплат спортсменам и тренерам

01.11.2021, 17:22 9775
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Казахстанским тренерам и спортсменам национальных сборных команд могут увеличить размет выплаты пожизненного материального обеспечения. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, Министерством культуры и спорта разработан и обсуждается проект подзаконного нормативного правового акта, предусматривающий увеличение выплаты пожизненного материального обеспечения членам национальных сборных команд и их тренерам с 24 до 100 МРП.
 
На сегодняшний день, в соответствии с постановлением правительства от 19 декабря 2014 года №1324 пожизненные ежемесячные выплаты в размере 24 МРП предусмотрены для победителей, призеров Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, чемпионов мира по олимпийским видам спорта, а также для их тренеров. 
 

Увеличение пожизненных ежемесячных выплат потребует выделение дополнительных средств из республиканского бюджета. Необходимо отметить, что выплаты не распространяются на профессиональных спортсменов, которые в соответствии с Законом Республики Казахстан "О физической культуре и спорте" получают вознаграждение в соответствии с заключенными профессиональными контрактами", - отметил он.

 
В ответе также отмечается, что в рамках реализации послания главы государства от 1 сентября 2020 года поэтапно повышается зарплата работников специализированных спортивных школ и колледжей. В результате к 2023 году их должностной оклад увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом. Повышение коснулось работников 18 специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 477 ДЮСШ.
 
Для справки: в среднем должностной оклад опытных тренеров-преподавателей школ-интернатов и ДЮСШ повысится со 150 тысяч тенге до 301 тысячи тенге.
 
Зарплата сотрудников других государственных организаций спорта будет повышаться в рамках исполнения послания главы государства от 1 сентября 2021 года. В период с 2022 по 2025 годы должностной оклад гражданских служащих сферы спорта также планируется увеличить в два раза.
 

Комментарии

новости по теме

Казахстан завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу

24.10.2021, 18:53 75223
Казахстан завоевал шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу
Фото: МКС РК
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство культуры и спорта сообщило, что чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых проходил с 15 по 24 октября в Италии, в городе Лидо-ди-Йезоло. В соревнованиях принимают участие около 1600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых, одну серебряную и 10 бронзовых медалей.
 
Чемпионами стали Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора. Серебряный призер - Азамат Утемисов.
 
Бронзовыми призерами стали Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.
 

Республиканский чемпионат по муайтай прошел в Талдыкоргане

19.10.2021, 12:07 124768
Республиканский чемпионат по муайтай прошел в Талдыкоргане
Фото: Jetisy media
ТАЛДЫКОРГАН. 19 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане прошел Чемпионат РК по муайтай среди мужчин и женщин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мероприятии участвовали вице-президент федерации муайтай РК Фархат Аманкулов, генеральный секретарь Ассоциации боевых искусств Казахстана, заслуженный деятель РК Байкенже Бельбаев, исполянющий обязанности начальника Департамента КНБ РК по Алматинской области Рустам Ибраев, руководитель управления физической культуры и спорта Нурбахыт Тенизбаев. 
 
Состязались более 200 спортсменов из 11 регионов страны.
 
Финальные бои прошли с элементами шоу-программы и с использованием свето-звукового оборудования.
 
Турнир являлся отборочным на Чемпионат мира, который состоится в декабре этого года на острове Пхукет (Королевство Таиланд).
 
Федерация муайтай Казахстана наградила денежными призами спортсменов и участников чемпионата.
 
Награждены званиями: "Лучшая техника" - Галиев Абиль; "Молодой перспективный боец" - Канат Алижан; "За волю к победе" отмечены трое бойцов - Каким Алишер, Касен Еркебулан, Ыбрай Чингизхан; "Лучший судья" - Мухамбеталиев Багитжан.
 
В неофициальном командном зачете с шестью золотыми медалями первое место у команды Алматинской области.
 
Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана. Чемпионат прошел при поддержке Управления физической культуры и спорта области, регионального филиала Ассоциации боевых искусств и ДКНБ РК по Алматинской области.
 
К слову, для развития массового спорта в 2021 году в регионе из бюджета было выделено 21,5 млрд тенге. Спортсмены Алматинской области регулярно становтяся призерами на международных соревнованиях. 
 
Так, уроженец города Текели Жаксыбек Аймаханов в полусреднем весе до 77,1 килограмма завоевал бронзовую медаль на первом чемпионате Центральной Азии по ММА, который проходил 8-11 октября в узбекском городе Нукусе. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана. Защищать честь страны на международном старте отправились 17 бойцов. 12 из них вернулись домой с медалями разного номинала. 
 
Ранее казахстанская тяжелоатлетка из Жетысу завоевала вторую золотую медаль на юношеском чемпионате мира. Спортсменка стала лучшей в весовой категории свыше 81 килограмма. В сумме двоеборья она подняла 247 (107+140) килограммов. 
 

Главный тренер нацсборной РК по тяжелой атлетике отстранен от должности

19.10.2021, 11:15 124120
Главный тренер нацсборной РК по тяжелой атлетике отстранен от должности
АЛМАТЫ. 19 ОКТЯБРЯ - Бахыт Ахметов отстранен от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение об отстранении от должности Бахыта Ахметова было принято в Алматы по итогам рассмотрения министром культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой и руководством Федерации тяжелой атлетики Казахстана жалоб от атлетов и тренеров в отношении тренерского штаба национальной сборной.
 

Федерация совместно с Национальным олимпийским комитетом РК намерены провести отбор кандидатов в тренерский штаб национальной сборной команды во время предстоящего Чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике на основании критериев, разработанных для этих целей", - сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики РК.

 
Ранее мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы.
 
Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). 
 
После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку
 
Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств. 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов