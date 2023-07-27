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22.07.2023, 13:27 15041
В МКС отреагировали на предложение провести ЧМ по футболу в Казахстане
Подавать заявку для проведения чемпионата страна не планирует
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан заявили, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в 2023 году в Казахстане не рассматривается.
Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", - сказано в сообщении МКС.
Ранее СМИ сообщили, что глава Казахстанской футбольной федерации Адлет Барменкулов инициировал идею совместного с Узбекистаном проведения чемпионата мира по футболу в 2023 году.
Это заявление было якобы озвучено на саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане.
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25.07.2023, 08:44 6916
Сборная Казахстана по карате заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии
Фото: МКС РК
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по карате заняла первое общекомандное место на чемпионате Азии в Малайзии, завоевав 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.
На высшую ступень пьедестала поднялись Кайсар Алпысбай (до 60 кг) и Нурканат Ажиканов (до 75 кг). Среди девушек золотую медаль выиграла Софья Берульцева (от 68 кг). Серебро завоевали: Дидар Амирали (до 67 кг), Молдир Жанбырбай (до 50 кг), Гульмира Усенова (до 55 кг) и мужская команда в дисциплине "кумитэ". Бронзу - Жоламан Бигабыл (до 55 кг), Лия Кошкарбаева (упражнение "ката"), Данияр Юлдашев (до 84 кг) и Абылай Тольтай (от 84 кг).
Всего в соревнованиях участвовали более 400 мастеров каратэ из 31 страны. Честь Казахстана защищали 19 спортсменов, усилиями которых наша сборная поднялась на первую строчку общего медального зачета.
Поздравляю каждого спортсмена с завоеванными на континентальном первенстве наградами! Это по-настоящему исторический результат, за который я также хочу поблагодарить тренерский штаб команды. Желаю сборной Казахстана не снижать планку и показать такой же результат на предстоящих Азиатских играх. Надеюсь, что такой успех вдохновит множество юных каратистов на не менее громкие победы в будущем. Ну, а мы, в свою очередь, продолжим болеть за наших спортсменов и оказывать им всяческую поддержку", - заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов.
Как сообщалось ранее, в Казахстане планируют выплачивать надбавки тренерам-преподавателям.
20.07.2023, 10:13 21281
"Астана" вышла во второй раунд Лиги чемпионов, обыграв тбилисское "Динамо"
Во втором раунде отбора "Астана" сыграет с загребским "Динамо"
Фото: Sports.kz
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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов "Астана" на выезде сыграла с тбилисским "Динамо".
По информации Sports.kz, стартовые составы команд выглядели следующим образом:
Динамо" Тбилиси: Лория, Мали, Маргвелашвили, Табидзе, Каландадзе, Меквабишвили, Осей, Хараишвили, Улад Омар, Камара, Схиртладзе;
Астана": Чондрич, Марочкин, Томашевич, Аманович, Вороговский, Бейсебеков, Йованчич, Эбонг, Урега, Томасов, Дарбо.
Хозяева с первых минут отдали инициативу сопернику, а сами действовали на контратаках, благодаря чему им удалось открыть счет, когда прошел пас между Александром Марочкиным и Абзалом Бейсебековым, один на один с Йосипом Чондричем вышел Усман Камара и не оставил вратарю шансов. Обе команды могли изменить цифры на табло еще до перерыва, однако упустили ряд опасных моментов. На старте второй половины "Астана" едва на пропустила второй, а затем забила два за две минуты, тут постарались Абзал Бейсебеков и Дембо Дарбо. Хозяева бросились вперед и упустили ряд опасных моментов, в том числе попали в перекладину. Итог - 1:2.
Астана" забила два гола за 84 секунды в Лиге чемпионов. Таким образом, "Астана" вышла во второй раунд отбора, где сыграет с загребским "Динамо".
Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов поздравил казахстанских спортсменов с победой.
Поздравляю футбольный клуб "Астана" с волевой победой над тбилисским "Динамо" и выходом в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Нашим парням удалось показать характер и добиться нужного результата на поле не самого простого соперника. Победив со счетом 1:2, столичный клуб прошел во второй отборочный этап главного клубного турнира Европы. Желаю команде удачи в следующем раунде против "Динамо" из Загреба. Легко не будет, но считаю, что "Астане" по силам повторить сегодняшний успех", - написал министр в своем Telegram-канале.
19.07.2023, 15:48 24481
Выступления Астаны в Лиге чемпионов: краткий обзор
Фото: pin-up.kz
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Седьмой раз в своей истории столичный клуб смог принять участие в еврокубковых поединках под эгидой Лиги чемпионов. В букмекерской конторе Pin Up официальный сайт предлагает широкую роспись на абсолютно каждый еврокубковый поединок казахстанских команд, в том числе и Астаны, также регулярно предлагает игрокам различные захватывающие предложения под топ-события нашего спорта.
Пока мы наблюдаем за путем коллектива Бабаяна в этом сезоне, давайте вспомним, какими были выступления клуба в ЛЧ в предыдущих розыгрышах.
Лига чемпионов 2015/16
Астана в Лиге чемпионов дебютировала в 2015 году, попав в стадию квалификации. Команда начала свой путь со второго квалификационного этапа против словенского Марибора. Несмотря на выездное поражение 0:1 на своем поле казахстанцы одолели оппонента (3:1), пройдя в следующий раунд, где их ждал финский ХИК. Дома Астана устроила с гостями настоящую перестрелку со счетом 4:3, сумев выйти из нее победителем. На выезде - сухая ничья 0:0, которая подарила путевку в плей-офф.
В решающей перед групповым этапом стадии казахстанцев ждал кипрский АПОЭЛ. И снова наша команда смогла победить дома (1:0), а на выезде сыграв 1:1. Таким образом Астана попала в групповой этап Лиги чемпионов.
На этой стадии соперниками клуба выпали Атлетико Мадрид, Бенфика и Галатасарай. Хоть побед достичь не удалось, команда четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла, причем на домашнем поле так за весь евросезон не было ни одного поражения. Против Галатасарая - домашняя ничья 2:2, на выезде - 1:1. Против Атлетико дома сыграли 0:0, а в гостях уступили 0:4. С Бенфикой на своем поле - 2:2, а в Лиссабоне - поражение 0:2. Несмотря на итоговое 4-е место, Лига чемпионов 15/16 навсегда войдет в историю Астаны со знаком плюс.
Лига чемпионов 2016/17
Квалификация Лиги чемпионов следующего сезона выдалась не столь удачной. Во втором квалификационном этапе Астана обыграла Жальгирис (2:1 дома и 0:0 на выезде), но в следующем раунде не удалось преодолеть Селтик (1:1 дома и 1:2 поражение на выезде). Дальнейший путь в том сезоне Астана продолжила в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2017/18
Максимально близко Астана приблизилась к групповому этапу ЛЧ в сезоне 17/18. Преодолев поочередно латвийский Спартак (1:1 дома и победив 0:1 на выезде) и польскую Легию (3:1 дома и проиграв 0:1 на выезде), столичный клуб вновь попал на Селтик.
В этот раз матчи против шотландцев стали куда более драматичными. Добыв эффектную победу дома со счетом 4:3, Астана была разгромлена на выезде 5:0, вылетев в групповой этап Лиги Европы, где выступила очень удачно.
Лига чемпионов 2018/19
В этом сезоне также не удалось преодолеть квалификацию в Лигу чемпионов, причем команда остановилась на стадии третьего квалификационного раунда. Начав борьбу с первого раунда, Астана в двух матчах обыграла черногорскую Сутьеску (2:0 дома и 1:0 на выезде), а в следующей стадии - датский Мидтьюлланн (2:1 победа дома и ничья 0:0 на выезде). В третьем квалификационном раунде соперником был Динамо Загреб, которому Астана уступила в обоих поединках.
Лига чемпионов 2019/20
Астана в ЛЧ сезона 19/20 выступила крайне плохо. Уже в первом раунде квалификации команда вылетела от ЧФР Клуж (победа 1:0 дома и поражение 1:3 на выезде), но в том сезоне удалось вновь попасть в Лигу Европы.
Лига чемпионов 2020/21
Последний раз в ЛЧ Астана появлялась в сезоне 20/21, где в одноматчевом противостоянии в первом раунде квалификации уступила Динамо-Брест со счетом 3:6, неудачно выступив и в дальнейшей стадии уже Лиги Европы.
12.07.2023, 21:05 36471
Елена Рыбакина проиграла в 1/4 финала Уимблдона
Казахстанка не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона
Фото: ktf.kz
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Лондон. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале турнира Уимблдон-2023 шестой ракетке мира Онс Жабер (Тунис).
Матч длился 1 час 54 минуты и закончился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Рыбакина не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона.
Напомним, в первом сете матча четвертого круга турнира соперница Рыбакиной бразильянка Беатрис Хаддад-Майя получила повреждение и приняла решение сняться при счете 1:4.
10.07.2023, 20:18 42436
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона
Фото: пресс-служба ФТК
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Лондон. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Третья ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжает успешную защиту прошлогоднего титула на открытом чемпионате Великобритании, сообщает пресс-служба ФТК.
В первом сете матча четвертого круга турнира соперница Рыбакиной бразильянка Беатрис Хаддад-Майя получила повреждение и приняла решение сняться при счете 1:4.
В 1/4 финала Рыбакина сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Петра Квитова (Чехия).
09.07.2023, 09:55 48466
Рыбакина одержала победу в матче третьего круга Уимблдона-2023
Фото: Sports.kz
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Лондон. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Елена Рыбакина обыграла соперницу из Великобритании, выйдя в 1/8 финала Уимблдона-2023.
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) уверенно победила британку Кэти Бултер (89-е место) в матче третьего круга Уимблдона-2023", - сообщает Sports.kz.
Рыбакина разгромила Бултер в первом сете - 6:1, а затем не оставила ей шансов и во втором - 6:1. Таким образом, казахстанка без проблем вышла в 1/8 финала. Следующей соперницей Рыбакиной станет бразильянка Беатрис Хаддад Майей (13 WTA).
Напомним, Елена Рыбакина стартовала на Уимблдоне-2023 с победы над американской теннисисткой Шелби Роджерс (49-е место) - 4:6, 6:1, 6:2, после чего выбила из турнира француженку Ализе Корне (74-е место) - 6:2, 7:6. Стоит добавить, что Рыбакина является действующей чемпионкой Уимблдона и сейчас защищает свой титул.
07.07.2023, 09:34 55996
Елена Рыбакина прошла в третий круг Уимблдона
Фото: ktf.kz
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Лондон. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Действующая чемпионка Уимблдона, третья ракетка мира Елена Рыбакина продолжает свое успешное выступление на открытом чемпионате Великобритании. Казахстанка во втором круге соревнований обыграла представительницу Франции Ализе Корне (74-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой Елены в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Рыбакина четыре раза подала на вылет и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. Ранее спортсменки встречались на корте в официальных матчах два раза. Победу в обоих матчах одержала Рыбакина", - сообщила Федерация тенниса Казахстана.
В третьем раунде The Championships Wimbledon лидер женской сборной Казахстана сыграет против британки Кэти Бултер (89 WTA).
Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в третий раз в своей карьере прошел в третий раунд открытого чемпионата Великобритании.
В матче второго круга Бублик (26 АТР) со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:0 обыграл представителя США, 48-ю ракетку мира Джеффри Волфа. Встреча теннисистов продлилась 1 часа и 45 минут. Александр 10 раз подал на вылет и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Следующим соперником казахстанца на Уимблдоне станет победитель матча Майкл Ммо (США) - Максимилиан Мартерер (Германия).
27.06.2023, 11:14 78396
Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов покончил жизнь самоубийством
Тело спортсмена обнаружено по месту проживания
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Талдыкорган. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 35-летний казахстанский штангист Владимир Седов совершил суицид, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.
Тело спортсмена было обнаружено по месту его проживания в селе Достык.
Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой. В настоящее время по факту суицида проводится досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства)", - сказано в сообщении полиции.
Владимир Седов родился 2 марта 1988 года в Уштобе. Имеет титулы четырехкратного чемпиона Казахстана, чемпиона мира 2009 года, чемпиона Азии 2009 и 2016 годов. В 2016 году Международная федерация тяжелой атлетики сообщила о неблагоприятных результатах двух анализов допинг-проб, взятых у спортсмена на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. А уже 4 декабря 2019 года IWF официально аннулировала все титулы казахстанского штангиста Владимира Седова с 2008 по 2016 годы, информирует Sports.kz.
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