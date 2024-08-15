12.08.2024, 08:32 11661
В Париже завершились Олимпийские игры - 2024
Фото: НОК РК
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Париж. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 12 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Она прошла на стадионе "Стад де Франс", сообщает Olympic.kz.
Знаменосцами сборной Казахстана выступили гимнастка Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали.
Напомним, что всего на Игры-2024 смогли квалифицироваться 80 казахстанских атлетов в 25 видах спорта. Казахстан на прошедших Играх завоевал одно золото, три серебра и три бронзы.
В официальной части приняли участие глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге. После их обращения к спортивному сообществу был спущен олимпийский флаг. Мэр Парижа Анн Идальго передала его главе Лос-Анджелеса Карен Басс. Именно в этом американском городе пройдут Олимпийские игры в 2028 году. Затем Томас Бах официально объявил о закрытии Олимпиады-2024.
Глава МОК вместе с французским пловцом Маршаном и спортсменами с разных континентов Михаином Лопесом, Элиудом Кипчоге, Синди Нгамбой, Тедди Риннером, Эммой Маккион, Сунь Инша задули олимпийский огонь.
новости по теме
14.08.2024, 20:24 1316
Тренерский состав мужской сборной РК по боксу отстранен после провала на Олимпиаде
Новый тренерский состав пока не представлен
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.
Решение федерации согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.
Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.
Новый тренерский состав будет представлен позже.
Напомним, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами.
По результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.
11.08.2024, 14:48 19911
Казахстан завершил Олимпийские игры - 2024 в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.
Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).
Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.
В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдет торжественная церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Прямая трансляция начнется в 23.15 по времени Астаны. Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет на стадионе "Стад де Франс".
11.08.2024, 12:34 21436
Китай опережает США по количеству золота Олимпиады
11 августа будет разыграно 13 золотых медалей
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады-2024 перед заключительным днем соревнований.
В копилке сборной КНР 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых награды. На второй строчке команда США с 38 золотыми, 42 серебряными и 42 бронзовыми медалями.
В воскресенье, 11 августа, на Олимпиаде-2024 разыграют 13 золотых медалей. Церемония закрытия Игр пройдет 11 августа на арене "Стад де Франс".
Напомним, в заключительный день выступят два казахстанских спортсмена. На сегодня в копилке сборной Казахстана семь медалей: одна золотая; три серебряные; три бронзовые.
11.08.2024, 08:51 23171
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 11 августа.
В заключительный день выступят два казахстанских спортсмена.
11.00 - Легкая атлетика, марафон, финал. Жанна Мамажанова.
14.00 - Вольная борьба. Алишер Ергали - Амир Али Азарпира (Иран).
На сегодня в копилке сборной Казахстана семь медалей: одна золотая; три серебряные; три бронзовые.
10.08.2024, 09:00 28001
Олимпийские игры - 2024: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный олимпийский комитет Казахстана опубликовал анонс выступлений спортсменов сборной Казахстана на Олимпийских играх на 10 августа.
Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 15-й соревновательный день, сообщает Olympic.kz.
В 12.30 состоится полуфинал по современному пятиборью среди женщин. Казахстан представляет Елена Потапенко.
В 14.56 Алишер Ергали выступит в предварительном раунде по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов.
В 19.00 состоятся предварительный раунд, полуфиналы и финал по брейкингу среди мужчин. За победу Казахстана поборется Амир Закиров.
В 20.19 Андрей Чугай примет участие в предварительном раунде по велоспорту на треке.
На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
09.08.2024, 09:03 34356
Олимпийские игры: анонс выступлений казахстанских спортсменов
Фото: НОК РК
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Париж. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 августа, на Олимпийских играх - 2024 в Париже состоится 14-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта, сообщает Olympic.kz.
В 12.00 начнется квалификация по таеквондо среди мужчин до 80 килограммов. Казахстанец Батырхан Толеугали встретится с Исмаэлем Кулибали из Мали.
В 14.00 состоятся предварительные раунды по вольной борьбе до 125 килограммов. Казахстан представляет Юсуп Батырмурзаев.
В 15.40 Мария Бровкова и Руфина Искаковаид выступят в финале по гребле на каноэ.
Также в 16.00 пройдут полуфиналы по современному пятиборью. От Казахстана выступит Георгий Борода-Дудочкин.
В финале по легкой атлетике (10 000 метров) примет участие Дэйзи Джепкемей. Начало в 23.57.
На сегодняшний день в активе сборной Казахстана одно золото, три серебра и три бронзы.
08.08.2024, 09:22 41806
Олимпийские игры - 2024: копилка сборной Казахстана пополнилась двумя серебряными медалями
Фото: НОК РК
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Париж. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряные медали в боксе и греко-римской борьбе завоевали казахстанские спортсмены на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призером Олимпийских игр - 2024 в Париже. Борец дошел до финала соревнований в весовой категории до 77 килограммов. В решающей схватке Жадраеву противостоял Нао Кусака, представляющий Японию. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу японского борца.
Также на втором месте завершил ОИ казахстанский боксер Нурбек Оралбай. Он поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 80 килограммов. В финале казахстанец встретился с Александром Хижняком (Украина). Первый раунд со счетом 3:2 выиграл соперник. Во второй трехминутке Нурбек был сильнее - 3:2. Решающий раунд остался за украинцем (5:0), который в итоге одержал победу в бою раздельным решением.
Добавим, что теперь в активе Казахстана семь медалей: золото, три серебра и три бронзы.
Сегодня, 8 августа, на Олимпийских играх - 2024 состоится 13-й соревновательный день. Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта.
В 13.00 начнется квалификация по художественной гимнастике. Казахстан представляет Эльжана Таниева.
В 13.30 Мария Бровкова примет участие в предварительном раунде по гребле на каноэ.
Также в 14.00 в современном пятиборье состоится рейтинговый раунд (фехтование). Казахстан представляет Георгий Борода-Дудочкин. В 17.30 начнется рейтинговый раунд (фехтование) среди женщин. Выступит казахстанка Елена Потапенко.
Казахстанцы Мейрамбек Картбай и Азамат Даулетбеков выступят предварительном раунде по вольной борьбе (до 57 и 86 килограммов). Начало в 14.30.
Полуфиналы по вольной борьбе начнутся в 21.15.
В 15.35, 15.46, 15.54 состоятся 1/4 финала, полуфиналы и финал по спортивному скалолазанию. Казахстан представит Амир Маймуратов.
07.08.2024, 09:15 50251
Назым Кызайбай завоевала бронзу на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.
Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов. В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ю забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку - 4:1.
В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка - 4:1, одержав итоговую победу в бою.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в пяти видах спорта.
В 13.40 Бекарыс Раматулла примет участие в предварительном раунде по гребле на байдарках и каноэ (байдарка-одиночка, 1000 метров).
В предварительном раунде по гребле на каноэ-одиночке на 1000 метров примет участие Сергей Емельянов. Начало в 14.40.
В 15.45 начнется квалификация, 1/32 финала по велоспорту на треке, спринт (мужчины). Казахстан представит Андрей Чугай.
Также состоятся предварительные раунды, полуфиналы и финальный блок по таеквондо (до 58 килограммов, мужчины). Начало: 15.37, 17.40, 19.36, 23.34, 00.37. В данном виде спорта Казахстан представит Самирхон Абабакиров. Его противник - Вито Дел'Акил (Италия).
В греко-римской борьбе с 14.00 начнутся предварительные раунды, полуфинал. Казахстанец Нурсултан Турсынов встретится с Мохаммедом Метвалли (Египет).
В финале по греко-римской борьбе в 21.15 встретятся казахстанец Демеу Жадраев и японец Нао Кусака.
Кроме того, в 01.51 состоится финал по боксу. Казахстанец Нурбек Оралбай поборется за олимпийское золото с украинцем Александром Хижняком.
Напомним, в активе Казахстана пять медалей: золото, серебро и три бронзы.
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