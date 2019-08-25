В Жаксынском районе Акмолинской области дан старт областной спартакиаде "Ак бидай-2019"

Кокшетау. 24 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области стартовала традиционная летняя сельская спартакиада "Аr бидай", приуроченная Году молодежи, передает Kazakhstan Today.

К этому знаменательному спортивному событию была проведена масштабная реконструкция стадиона районного центра Жаксынского района. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев принял участие в торжественной церемонии открытия спартакиады, сообщает управление внутренней политики.

В своем приветственном слове руководитель региона отметил, что развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни являются приоритетными направлениями государственной политики.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелович Токаев уделяет пристальное внимание развитию спортивной сферы. Сегодня создаются все условия населению для занятия физической культурой и спортом", - сказал Ермек Маржикпаев.

В Акмолинской области из года в год улучшается спортивная инфраструктура. И это не только за счет бюджетных средств. В регионе представителями бизнес-структур и инициативными трудовыми коллективами построены хоккейный корт, спортивный комплекс, современные площадки для занятий воркаутом, футболом, баскетболом и другие.

Показатель массового охвата населения спортом у Жаксынского района является одним из самых высоких и достиг более 30%.

Благодатная земля Жаксынского района родила таких чемпионов, как Дина Жоламан, Нурдаулет Жорманов, Дастан Зарлыханов, Сабыржан Бакбергенов, Азиз Гасымов. Будет правильно назвать имена наставников, которые вырастили наших ребят. Это заслуженные тренеры Республики Казахстан Александр Высоцкий, Бахтияр Тургунбаев, Егор Мугштадт, олимпийский чемпион Юрий Мельниченко. Необходимо отметить идейного вдохновителя спортсменов, мецената, генерального директора ТОО "Агрофирма TNK" Батырбека Уалиева", - подчеркнул аким области и пожелал участникам спартакиады высоких достижений.

Открытие спартакиады сопровождалось ярким театрализованным представлением. Над футбольным полем даже летал дирижабль. Музыкальным подарком стало выступление популярной эстрадной группы "Жігіттер".

Всего в финальных стартах принимают участие более 1500 спортсменов из 19 регионов области, которые три дня будут бороться за звание сильнейших в командных и индивидуальных видах спорта.

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