Велогонщик "Астаны" получил сложный перелом во время гонки в Швейцарии

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Велогонщик "Астаны" Андрей Зейц получил сложный перелом во время гонки в Швейцарии, передает Kazakhstan Today.

В результате падения примерно за 35 километров до финиша 4-го этапа "Тура Швейцарии" гонщик команды "Астана" Андрей Зейц получил сложный перелом левой ключицы, а также, поверхностную трещину пятого ребра", - сообщает Национальный олимпийский комитет.

Также сообщается, что у гонщика диагностированы множественные ушибы и ссадины.

Завтра Андрею Зейцу будет сделана операция в больнице города Дорнах, после чего он проведёт там ещё несколько дней под наблюдением врачей.

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