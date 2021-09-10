Велогонщик "Астаны" стал чемпионом Европы

Фото: sports.kz

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - В итальянской Трентине стартовал чемпионат Европы по велоспорту-2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первый день соревнований прошла командная гонка в смешанной эстафете на 44,8 километра, лучший результат на финише показала сборная Италии (51:59), в составе которой - член велогруппы "Астана" Маттео Собреро. На втором и третьем месте - немцы (52:20) и голландцы (52:25) соответственно, сообщает Sports.kz.

Наш велогонщик Маттео Собреро выиграл золотую медаль с итальянской национальной командой в смешанной эстафете чемпионата Европы по велоспорту 2021!", - написали в официальном аккаунте Astana - Premier Tech.

Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту (англ. European Road Cycling Championships) - ежегодный чемпионат Европы по шоссейным дисциплинам велоспорта, проводимый под эгидой Европейского велосипедного союза (UEC).

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