27.12.2022, 18:36 2596
Восьмилетний алматинец выиграл сеанс игры в шахматы у управляющего директора FIDE
Фото: instagram/kzchessfederation
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмилетний казахстанец Карим Айтжан стал победителем в сеансе одновременной игры с управляющим директором FIDE.
Как сообщили в Казахстанской федерации шахмат, у доски 8-летнего Карима из школы шахмат Chessstar гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола задерживалась дольше обычного и подолгу обдумывала свои ходы. В итоге серебряный призер Казахстана до 8 лет и серебряный призер Азии по блицу выиграл партию у гроссмейстера.
Я не был уверен в победе, и видел преимущества игры гроссмейстера, и даже предложил ничью, но позже все же смог переломить ход игры. Конечно, это не было просто. Сложно играть с мастером", - рассказал юный шахматист.
Напомним, чемпионат мира по шахматам стартовал 25 декабря в Алматы во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака. В борьбе за титулы участвуют ведущие шахматисты из 50 стран мира. Призовой фонд составляет 1 млн долларов. Участников чемпионата поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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25.12.2022, 16:35 12236
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира
Фото: ФТК
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Абу-Даби. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку мира рейтинга WTA польку Игу Швёнтек в финале выставочного турнира World Tennis League со счетом 6:3, 6:1, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Ига - лидер наших будущих соперниц по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи между командами Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане.
Таким образом, команда «Хоукс», где играет Рыбакина, повела в счете у команды «Кайтс» - 11:4.
Дополнено 25.12.2022, 17.27
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае.
Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова.
25.12.2022, 13:00 13601
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам
Фото: unsplash.com
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам стартует сегодня в Алматы, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из 50 стран мира.
Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Чемпионат проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Призовой фонд составляет 1 млн долларов.
Вчера в Алматы прибыл действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Недавно эксперты высказывались о его конфликте с Хансом Ниманном.
Церемония открытия состоится в 19.30 по времени Астаны.
Как сообщает Казахстанская федерация шахмат, вчера в Алматы прибыл действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
Фаворитами открытого чемпионата являются действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, с рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикару Накамура (США, 2768), Фабиано Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц), также участвуют много других именитых шахматистов.
Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Чжунъи (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавалли (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также многие другие звезды.
Напомним, чемпионат мира по шахматам должен был состояться в Казахстане в прошлом году, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли в Варшаву (Польша).
21.12.2022, 13:48 20516
Саудовская Аравия, Оман, Иран и Китай могут принять участие во II Играх стран СНГ
Фото: kazan24.ru
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Минск. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторы II Игр стран СНГ, которые пройдут в августе 2023 года в Беларуси, прорабатывают возможность участия в соревнованиях представителей Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Омана и Монголии, сообщил во вторник первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович.
Прорабатывается вопрос по участию в отдельных видах спорта делегаций из Монголии, Китая, Кубы, Ирана, Омана, Саудовской Аравии", - сказал он на состоявшемся в Минске заседании совета постоянных полномочных представителей СНГ.
В настоящее время уже определены места проживания спортивных делегаций, завершается подготовка культурной программы.
Торжественные церемонии открытия и закрытия игр планируется провести 5 и 13 августа 2023 года на "Минск-Арене", - рассказал Дорохович.
Ранее первый заместитель председателя исполкома СНГ Леонид Анфимов сообщал, что белорусская спортивная инфраструктура на 100% готова к проведению II Игр.
II Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа 2023 года. Предусмотрено проведение соревнований по 20 видам спорта в девяти городах во всех регионах страны. Первые Игры стран Содружества прошли в начале сентября 2021 года в Казани.
20.12.2022, 15:10 23911
Казахстан взял первое место на чемпионате мира - 2022 по альпинизму
Фото: instagram/ akimat_almaty
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Алматы. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная команда Казахстана с первопроходом на пик Верный заняла первое место по итогам чемпионата мира Международной федерации спортивного альпинизма, сообщает пресс-служба акимата города Алматы.
В казахстанскую команду вошли альпинисты Роман Шестернин, Леонид Крупа, Закиржан Абдураимов и Станислав Лайнопуло.
Протяженность всего маршрута составила 1670 метров, перепад высот 910 метров. Команда провела на маршруте 6 ночевок, ночуя на стене в специальной платформе.
19.12.2022, 09:55 30791
Пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана на чемпионате мира
Фото: акимат Астаны
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На проходящем в Мельбурне 16-м чемпионате мира FINA на короткой воде казахстанский пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба акимата Астаны.
В предварительном заплыве он преодолел дистанцию 100 м баттерфляем за 0:50,64, что является новым рекордом РК.
В полуфинальном заплыве Адильбек занял 15-е место.
Аделаида Пчелинцева на дистанции 50 м брассом показала результат 0:30,87.
19.12.2022, 08:10 31466
Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу
Фото: Sports.kz
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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Sports.kz.
На этом турнире Месси забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. Два мяча аргентинец забил на групповом этапе - в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:3 по пенальти). Четыре мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.
Отмечается, что Лионель Месси превзошел Диего Марадону по числу трофеев в национальной сборной Аргентины. В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, в 2022-м - Финалиссиму.
Дополнено 19.12.2022, 16.20
На улицах нескольких городов во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной в финальном матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу, сообщает rbc.ru.
На Елисейских Полях в Париже болельщики открыли огонь по полицейским, после того как правоохранители начали их разгонять.
В районе площади Белькур в Лионе болельщики начали поджигать мусорные баки и бросать дымовые шашки и петарды, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и водометы, передает Le Parisien. По данным телеканала BFMTV, примерно 15 человек арестованы.
Беспорядки также проходят в Гренобле, Бордо и Ницце. В ходе столкновений на площади Далтон в Булонь-сюр-Мере пострадал мужчина, в том же районе полиция задержала одного человека, уточняет Le Parisien. По данным газеты, семь человек были арестованы за нападение на правоохранителей в районе площади Победы в Бордо.
18.12.2022, 11:27 36966
Молодежная сборная Казахстана заняла второе место на чемпионате мира по хоккею
Фото: пресс-службы КФХ
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Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительном матче в рамках молодежного чемпионата мира первого дивизиона группы "А" наша сборная проиграла Норвегии. Таким образом, команда заняла второе место и не сумела пробиться в элитный дивизион. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации хоккея.
Победа в основное время позволила бы Казахстану занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион. Однако казахстанские хоккеисты уступили норвежцам - 3:5. В составе сборной Норвегии шайбы забросили Петтер Вестерхейм (15-я минута), Габриэль Кох (23-я), Лео Хальмраст (31-я), Михаэль Брандсегг-Нюгар (36-я) и Исак Хансен (53-я); у Казахстана отличились Альдияр Нурлан (32-я), Даниил Цыбин (37-я) и Роман Ермак (56-я), сообщает Sports.kz.
Таким образом, сборная Норвегии одержала пять побед в пяти матчах и вышла в топ-дивизион молодежного чемпионата мира. Итоговое положение команд в группе "А" таково: Норвегия - 15 очков, Казахстан - 9 очков, Франция - 7 очков, Венгрия - 6 очков, Дания - 5 очков, Словения - 3 очка.
Главный тренер молодежной сборной Казахстана Александр Истомин подвел итоги матча и чемпионата в целом.
В такой игре выигрывает тот, кто допускает меньше ошибок. Сегодня, к сожалению, мы допустили ошибок больше. А так, равная абсолютно игра. Опять же, наши нереализованные моменты, как следствие, наш результат. В плане самоотдачи и настроя все прекрасно понимали, что результат этой игры очень важен. В конце концов это спорт. Выигрывает сильнейший. На данный момент Норвегия была сильнее. Она прошла весь путь более ровно. В любом случае, независимо от того что команда заняла второе место, хотелось бы ребят поздравить и поблагодарить за работу, за самоотверженность, очень хорошая команда. Да, не без ошибок, но молодцы парни. После первой игры, проигрывая Франции 0:2, проигрывая Венгрии, смогли переломить игру. И сегодня объективно боролись две сильнейшие команды этого турнира. Ребятам огромное спасибо, болельщикам спасибо. Жизнь не останавливается - двигаемся дальше!" - сказал Истомин.
По итогам чемпионата мира лучшим игроком в составе нашей сборной был признан капитан команды - Динмухамед Кайыржан.
18.12.2022, 09:26 37226
Хорватия стала бронзовым призером ЧМ-2022 по футболу
Фото: Sports.kz
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Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграли сборные Хорватии и Марокко.
Уже на седьмой минуте счет открыли европейцы усилиями Йошко Гвардиола, но через две африканцы сравняли после удара Ашрафа Дари, тем не менее на перерыв команды уходили с перевесом в пользу хорватов, отличился Мислав Оршич (42-я). Во второй половине марокканцы старались активнее действовать в атаке, но это не принесло результата. 2:1 - сильнее коллектив Златко Далича, пишет Sports.kz.
Таким образом, Хорватия стала бронзовым призером мундиаля. В поединке за золото сегодня сойдутся сборные Аргентины и Франции, он пройдет в 21.00 по времени Астаны. Посмотреть игру в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.
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