Восьмилетний алматинец выиграл сеанс игры в шахматы у управляющего директора FIDE

Чемпионат продлится до 30 декабря во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака

Фото: unsplash.com

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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам стартует сегодня в Алматы, - Чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам стартует сегодня в Алматы, сообщает Казахстанская федерация шахмат.





Чемпионат мира по шахматам пройдет в Алматы 25-30 декабря 2022 года. В борьбе за титулы сойдутся ведущие шахматисты из 50 стран мира.





Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат. Турнир пройдет во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Чемпионат проводится при поддержке акимата города Алматы и Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Призовой фонд составляет 1 млн долларов.





Вчера в Алматы прибыл действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен. Недавно эксперты высказывались о его конфликте с Хансом Ниманном.





Церемония открытия состоится в 19.30 по времени Астаны.





Как сообщает Казахстанская федерация шахмат, вчера в Алматы прибыл действующий чемпион мира Магнус Карлсен.





Фаворитами открытого чемпионата являются действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, с рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикару Накамура (США, 2768), Фабиано Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц), также участвуют много других именитых шахматистов.





Среди женщин выступают такие сильнейшие шахматисты, как Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Чжунъи (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавалли (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Александра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также многие другие звезды.



