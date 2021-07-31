Восьмой день Олимпиады: Рыпакова не смогла пройти в финал

Фото НОК РК

ТОКИО. 30 ИЮЛЯ - 30 июля казахстанские спортсмены выступили в двух видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам финального заплыва по академической гребле среди мужчин в финале D Владислав Яковлев расположился на первом месте, показав время 7.03.37. Таким образом в финальном протоколе казахстанец стал 19-м. Напомним, что в атлеты в группе D разыгрывали между собой право на 19-24-е места, сообщает НОК

В рамках соревнований по легкой атлетике первыми из сборной Казахстана выступили представительницы тройного прыжка. Среди них олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Участницам предстояло выполнить три попытки. В финал проходили 12 прыгуний. Для этого необходимо было преодолеть 14,40 метра. В случае, если не всем покорится данный результат, в решающую стадию квалифицировались спортсменки с более дальним прыжком. Рыпакова в лучшей попытке показала 13,69 метра. Однако этого не хватило для выхода в финальную стадию.

Также в отборочном раунде выступили Мария Овчинникова и Ирина Эктова. Им тоже не удалось преодолеть стартовый круг соревнований: они заняли 26-е и 31-е места, соответственно.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства