Всемирное антидопинговое агентство письменно подтвердило чистоту проб казахстанских биатлонистов

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Всемирное антидопинговое агентство подтвердило чистоту проб казахстанских биатлонистов, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

"Друзья, только что мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) - допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты! Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьёзный, большой урок", - написал министр в Facebook, передает Kazakhstan Today.

Мухамедиулы также опубликовал документ с результатами анализов допинг-проб, в котором, как он пояснил, "под номерами зашифрованы имена наших спортсменов".

Ранее глава МКС РК сообщал, что ведомство получило предварительное уведомление от WADA, согласно которому результаты анализа проб казахстанских спортсмены "отрицательные". "Сейчас ждем официальное подтверждение от Всемирного антидопингового агентства в письменном виде", - отметил министр.

Он отметил, что была допущена техническая ошибка. "Это для нас урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям", - сказал глава ведомства.

Напомним, австрийская полиция провела обыск гостиничных номеров делегации Казахстана в преддверии старта чемпионата мира в Хохфильцене. По сообщениям СМИ, обыск прошел после обнаружения выброшенной коробки с подозрительными препаратами, которая, предположительно, принадлежит казахстанцам.

10 февраля председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Ельсияр Канагатов прокомментировал обыск казахстанских спортсменов в Австрии. "Мы можем сказать, что это халатное отношение нашего врача. Есть определенные требования. Вы знаете, кроме запрещенных препаратов, есть и незапрещенные. Вы знаете, нашим спортсменам требуется восстановление, они тоже болеют. Препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, естественно, вместе с врачами они используют. В данной ситуации я вижу, что был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов", - сказал он на брифинге.

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