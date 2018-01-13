WBC анонсировал бой-реванш Головкин - Альварес

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WBC анонсировал бой-реванш Головкин - Альварес12.01.2018
  • Фото: www.sports.kz
Спорт  20:53

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил о реванше Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) как о подтвержденном факте, передает Kazakhstan Today.

"GGG - Канело II 5 мая, место определяется", - говорится в Твиттере WBC.

Как пишет Sports.kz, ранее президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сообщил, что Канело дал согласие на проведение реванша. Ожидается, что бой состоится в Лас-Вегасе.

Первый поединок прошел 16 сентября, там же и завершился спорной ничьей.
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