WBC анонсировал бой-реванш Головкин - Альварес

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил о реванше Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) как о подтвержденном факте, передает Kazakhstan Today.

"GGG - Канело II 5 мая, место определяется", - говорится в Твиттере WBC.

Как пишет Sports.kz , ранее президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сообщил, что Канело дал согласие на проведение реванша. Ожидается, что бой состоится в Лас-Вегасе.

Первый поединок прошел 16 сентября, там же и завершился спорной ничьей.

Просмотров: 7959