16.04.2023, 11:24 8461
Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча по шахматам
Фото: kazchess.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В шахматном матче за первенство мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий в очередной раз одержал победу. Соперником Яна в пятой партии был Дин Лижэнь, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
На 37-м ходу Ян осуществляет необычайно изящную жертву пешки, и положение Дина становится критическим. Как отметил один из русскоговорящих комментаторов гроссмейстер Петр Свидлер, стадию реализации позиционного перевеса Непомнящий провел практически безошибочно. На 48-м ходу черные оказались в положении, где не имелось ни одного приемлемого хода при полном материальном равенстве. Красивое финальное полотно войдет в сокровищницу шахматного искусства!" - говорится в сообщении федерации.
Шестая партия гроссмейстера состоится в воскресенье.
Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий победил во второй партии матча за мировую корону.
новости по теме
17.04.2023, 14:33 1561
Молодые казахстанские теннисистки выиграли чемпионат Азии
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Иерусалим. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские теннисистки в Индии на чемпионате Азии среди игроков до 14 лет стали чемпионками в парном разряде, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Еркежан Жанатаева и Ева Корышева, в финале они уверенно обыграли Илиму Гусейнову (Туркменистан)/Эмилию Ким (Узбекистан) со счетом 6:1, 6:2. В одиночном разряде Ева Корышева в матче за золото уступила представительнице Южной Кореи Хонг Йери - 3:6, 0:6", - говорится в информации.
По данным федерации, отличные результаты показали юниорки на турнирах серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет.
Полным триумфом казахстанок завершился в Албании турнир третьей категории - Tirana Open TE U14. Абсолютной чемпионкой стала Кристина Крученко. В одиночном разряде она победила свою соотечественницу Руслану Русланову 6:2, 6:3, а в парном разряде в дуэте с Линарой Булешевой они не оставили шансов третьей сеянной паре соревнования - итальянкам Софье Кадар/Дилетта Д'Амачио - 6:4. 6:3", - сообщается на сайте федерации.
Также в испанском городе Паманове на турнире ТЕ третьей категории Томирис Нуржан выиграла свой дебютный титул на турнирах серии Tennis Europe в одиночном разряде. Казахстанка в финале разгромила Марию Козяр со счетом 6:1, 6:1. На пути к трофею Томирис победила очень сильных соперниц из Испании, США и Италии.
Напомним, ранее женская сборная Казахстана второй раз в истории пробилась в финал чемпионата мира благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
15.04.2023, 16:06 14976
Рыбакина вывела казахстанскую сборную в финал чемпионата мира
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана второй раз в истории пробилась на чемпионат мира благодаря победе Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт.
7-я ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:2 в рамках противостояния между сборными Казахстана и Польши к квалификации Кубка Билли Джина Кинга, - сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех в матче с Польшей. А вместе с ним и путевку в групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира, который пройдет осенью текущего года.
В заключительной, ничего не решающей парной игре сыграют Анна Данилина/Юлия Путинцева против Алисии Росольской/Вероники Фальковской", - сообщили в федерации.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
Ранее Рыбакина сыграла в финале Miami Open. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. А в 2022 году одержала историческую победу на Уимблдоне.
15.04.2023, 12:28 16561
Токаев поздравил казахстанских борцов с успешным выступлением на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и призеров чемпионата Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, сообщает Акорда.
Вы продемонстрировали настоящий бойцовский характер и достойно защитили честь страны. Ваш упорный труд, высокое мастерство и воля к победе, которую вы показывали в течение всего турнира, стали настоящим подарком для всех казахстанских болельщиков. Несомненно, ваши впечатляющие достижения станут хорошей мотивацией для занятий спортом для подрастающего поколения. Государство оказывает всестороннюю поддержку развитию отечественной школы борьбы. Яркое свидетельство тому - блестящие результаты наших борцов на самых престижных спортивных соревнованиях", - говорится в поздравлении президента.
Глава государства выразил уверенность, что наших спортсменов ждут новые спортивные вершины.
Напомним, чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе состоялся с 9 по 14 апреля 2023 года в Астане. В соревнованиях принял участие 331 спортсмен из 22 стран.
В соревнованиях по вольной борьбе золото завоевали Санжар Досжан (70 кг), Дархан Есенгали (74 кг), Болат Сакаев (79 кг) и Азамат Даулетбеков (86 кг). Серебряные медали у Ризабека Айтмухана (92 кг) и Юсупа Батырмурзаева (125 кг). Бронзу взял Рахат Калжан (57 кг).
По результатам соревнований у мужской сборной 1-е общекомандное место.
В женской борьбе золото взяли Жамиля Бакбергенова (72 кг) и Эльмира Сыздыкова (76 кг); бронзу - Марина Седнева (55 кг), Нилуфар Раймова (57 кг) и Елена Шалыгина (68 кг).
В соревнованиях по греко-римской борьбе золотую медаль завоевал Ибрагим Магомедов (72 кг). Серебро взяли Диас Кален (82 кг) и Нурсултан Турсынов (87 кг). Бронзовые медали у 5 спортсменов - Амангали Бекболатова (55 кг), Мухамедали Мамурбека (63 кг), Алмата Кебиспаева (67 кг), Олжаса Сырлыбая (97 кг) и Алимхана Сыздыкова.
14.04.2023, 17:45 21296
В Казахстане планируется массово развивать настольный теннис
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В стране планируют развить настольный теннис на уровне массового вида спорта при поддержке ведущего казахстанского букмекера Olimpbet.
14 апреля в Астане Федерация настольного тенниса Казахстана и букмекерская контора Olimpbet объявили о начале сотрудничества. На пресс-конференции, состоявшейся в Центре настольного тенниса Астаны, было рассказано о том, что Olimpbet поддержит проведение различных республиканских турниров.
Мы прекрасно знаем, какой народной любовью пользуется у нас настольный теннис. В него играют и детвора во дворе, и глава государства во время официальных визитов. Этот спорт доступен практически каждому - в нем при наличии таланта можно достичь стремительных успехов", - сказал директор по внешним коммуникациям Olimpbet Андрей Жарков.
По словам генерального секретаря Федерации настольного тенниса РК Данила Пака, благодаря партнерству стимул получит развитие настольного тенниса в регионах страны. Будет приобретаться современное оборудование, экипировка для тренировок и игр. Чаще будут проводиться тренерские курсы и мастер-классы для наставников из небольших городов страны.
Как подчеркнул вице-президент ФНТ Ильсияр Канагатов, примечательно, что совместный путь федерации и Olimpbet начинается в преддверии чемпионата мира по настольному теннису в ЮАР, где выступят лучшие спортсмены Казахстана. Ожидается, что 2023 год станет по-настоящему прорывным для настольного тенниса в стране.
В планах партнеров сделать все возможное, чтобы настольный теннис (как профессиональный, так и любительский) обрел еще большую узнаваемость у болельщиков в Казахстане, а также укрепить фундаментальную базу подготовки ведущих теннисистов страны.
14.04.2023, 08:37 23496
Казахстанские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские борцы вольного стиля завоевали две золотые медали на чемпионате Азии в Астане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Свои финалы выиграли Санжар Досжан (до 70 килограммов) и Болат Сакаев (до 79 килограммов).
Как сообщили в Минкультуры и спорта РК, Санжар Досжанов, выступающий в весе до 70 кг, в финале одолел спортсмена из Узбекистана Зафарбека Отахонова. Счет противостояния - 2:0 в пользу нашего борца.
Болат Сакаев, выступающий в весовой категории до 79 кг, в финальной схватке был сильнее Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана. Финальный счет - 7:4 в пользу казахстанца. Отметим, что соперник Сакаева - опытный борец и обладатель бронзовой медали Олимпиады в Токио (74 кг).
Таким образом, у Казахстана пять золотых наград на континентальном первенстве в Астане. Ранее победу праздновали Жамиля Бакбергенова, Эльмира Сыздыкова и Ибрагим Магомадов.
Также в активе команды по итогам первого дня есть бронзовая медаль. Третьим стал Рахат Калжан в категории до 57 килограммов.
Как сообщалось ранее, в женских соревнованиях казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая в весе до 72 кг, одолела японку Сумире Ниикуру и завоевала золотую награду.
12.04.2023, 21:11 30491
Казахстан выиграл третью золотую медаль на ЧА по борьбе
Фото: Facebook/Асхат Оралов
Рассказать друзьям
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В женских соревнованиях казахстанка Жамиля Бакбергенова, выступающая в весе до 72 кг, одолела японку Сумире Ниикуру и завоевала золотую награду континентального первенства, проходящего в Астане. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на своей странице в Facebook.
Счет финальной схватки - 5:1 в пользу нашей спортсменки, ставшей таким образом трехкратным чемпионом Азии", - написал глава МКС.
Это третья медаль высшей пробы для наших борцов на этом турнире. Ранее чемпионами Азии стали Эльмира Сыздыкова и борец греко-римского стиля Ибрагим Магомадов.
11.04.2023, 17:22 38736
Концепцию развития физкультуры и спорта утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы.
Документ опубликован на сайте adilet.zan.kz.
Новый этап развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы будет предусматривать обеспечение непрерывной подготовки национальных сборных команд, спортивного резерва страны, привлечение населения к массовым занятиям физической культурой и спортом и логическое завершение начатых преобразований", - говорится в документе.
Реализация концепции, по мнению авторов документа, приведет к принципиальным изменениям в области физической культуры и спорта. В их числе: качественный уровень спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также пополнение национальных сборных спортсменами высокого класса для обеспечения конкурентоспособности казахстанского спорта на международной арене.
В документе перечислены основные принципы в области физкультуры и спорта:
- приоритетность развития массового спорта, в том числе среди детей и молодежи;
- равенство и общедоступность занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан;
- непрерывность и преемственность физического воспитания различных возрастных групп населения;
- добровольность занятий физической культурой и спортом;
- оздоровительная направленность физкультурно-спортивных мероприятий;
- равное уважение к занятиям физической культурой, любительским и профессиональным спортом;
- запрет на дискриминацию и недопущение пропаганды культа жестокости, насилия и унижения человеческого достоинства;
- развитие спорта высших достижений, отстаивающего честь республики на международных спортивных соревнованиях;
- содействие развитию адаптивной физической культуры и спорта.
Для реализации приоритетных целей, задач и направлений развития спорта и физической культуры будут применены следующие подходы:
- системность и комплексность развития отрасли;
- обоснованность и приоритетность принимаемых решений.
Основные подходы концепции сфокусированы на развитии физической культуры, массового спорта, спортивной инфраструктуры, формировании спортивного резерва и развитии спорта высших достижений.
Непременными условиями эффективной реализации такого подхода являются создание благоприятной среды, обеспечивающей возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности казахстанского спорта на мировом уровне", - подчеркивается в документе.
В концепции также прописано, как в стране будут развивать массовый спорт.
Его планируют разбить на возрастные категории: 3-5 лет (дошкольный возраст), 6-13 лет (дети), 14-18 лет (подростки), 19-35 лет (молодежный возраст), 36-65 лет (средний возраст), 65+ (старший возраст).
Для каждой категории будут предусмотрены мероприятия, направленные на учет возрастных, физиологических особенностей населения и других условий, как, например, доступность инфраструктуры.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
11.04.2023, 08:53 41871
Во второй партии матча за мировую шахматную корону победил Ян Непомнящий
Чемпионат мира по шахматам проходит в Астане
Фото: kazchess.kz/Сергей Алексеенок
Рассказать друзьям
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россиянин Ян Непомнящий выиграл вторую партию в матче за титул чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане. Его соперник, китаец Дин Лижэнь, сдался после 29 ходов. Об этом сообщили в дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры РК.
Непомнящий, игравший черными фигурами, повел в серии со счетом 1,5-0,5. Напомним, что первая партия поединка завершилась ничьей. Сегодня у гроссмейстеров выходной. Матч за мировую шахматную корону продолжится в среду, 12 апреля.
По правилам всего шахматисты могут провести 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. В случае ничьей будут дополнительные партии.
Читаемое
17.04.2023, 08:32Житель Алматы произвел несколько выстрелов из окна квартиры 17.04.2023, 08:0616866В Жанаозене в жилом доме произошел взрыв газового баллона, пострадали более 10 человек 17.04.2023, 09:4115336Какие трассы закрыты в связи с непогодой в Казахстане 17.04.2023, 09:1714961В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения 17.04.2023, 10:0613876Жители Мангистауской области остались без электричества и горячей воды из-за аварии 14.04.2023, 14:07150861Пасхальные богослужения пройдут в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах Казахстана 14.04.2023, 12:20146306КМГ о переговорах с нефтяниками: требования переговорщиков идут вразрез с правами жанаозенцев 14.04.2023, 17:35143971Нотариусы Алматы обратились в Минюст 14.04.2023, 10:17142486Алматинцев предостерегли от походов в горы из-за угрозы камнепадов 14.04.2023, 12:07142031Дочь бывшего казахстанского боевика возвращена из Сирии - КНБ 18.03.2023, 14:26251661В поселке Кобда Актюбинской области в результате паводка сильно повреждены около 25 домов 01.04.2023, 12:05208041Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле 19.03.2023, 10:51203951Очередная авария на ТЭЦ Риддера: жителям обещают сделать перерасчет 24.03.2023, 17:18194126Чаще болеть туберкулезом стали столичные студенты 18.03.2023, 14:03193316Жителя Кызылорды задержали за незаконный отстрел сайги
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?