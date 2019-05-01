Юная воспитанница детского дома из Алматы стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в ОАЭ

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Юная воспитанница детского дома из Алматы Анна Водолазова стала чемпионкой мира по джиу-джитсу в ОАЭ, передает Kazakhstan Today.

Анна Водолазова - ЧЕМПИОНКА МИРА по джиу-джитсу на прошедшем на прошлой неделе в ОАЭ чемпионате", - написала в соцсети член Попечительского совета детского дома Эля Алиева.

Она отметила, что у девочки нет мамы и папы, кто бы сказал: "Доча моя, я горжусь тобой, ты умница, ты так старалась и победила. Ты прославила Казахстан на весь мир!".

Эля Алиева уверена, что Анну Водолазову ждет большое будущее в спорте.

Она также выразила благодарность воспитателям и директору Алматинского областного детского дома №1, академии SAMURAI и лично тренеру Альберту Алдиярову за всех детей, которых они делают чемпионами.

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