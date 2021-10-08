Закрытие ДЮСШ в регионах Казахстана будет приостановлено - Тугжанов

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Снова угрозы, снова нападки, снова "грязная игра" - вот что затеяли наши главные тренеры национальной сборной и некоторые представители руководства... На наши просьбы убрать с постов тренеров, не соответствующих занимаемым должностям (в том числе с уголовным прошлым)", - написала Айгерим Аулбек в Instagram.
Она заявила о том, что спортсмены "нашли в себе силы рассказать о своих проблемах", но "вместо понимания и помощи столкнулись с напором противостояния, с угрозами в наш адрес и наших тренеров".
Ахметов Б.Б. (главный тренер Федерации тяжелой атлетики РК. - Прим. агентства) угрожает, что сейчас направит допинг-контроль в города тех тренеров, кто выступил с нами против... В итоге у кого будут положительные пробы - спортсменов и личных тренеров, уволят и (они) получат пожизненную дисквалификацию (как показывает практика, и мы уже об этом говорили...), что при их желании пробы в любом случае, как по взмаху волшебной палочки, оказываются положительные у всех "неугодных"..." - заявила Аулбек.
Она также отметила, что спортсмены не исключают "подставы" с допингом, психологическое давление, публичные унижения и даже завершение карьеры для некоторых из них.
Или мы, действующие спортсмены, как и многие другие до нас, пропадём со спортивных "радаров" по "разным причинам". P.S. теперь вы понимаете, почему мы все молчали всё это время", - заключила девушка.
Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмена Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование
по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК.
После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку
.
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Правительство РК планирует увеличить ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам с 24 до 100 МРП. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выплаты хотят увеличить с целью повысить статус спортсмена, тренера, а также стимулировать их для достижения высоких спортивных результатов. При этом учтен мировой опыт. К примеру, в России социальная поддержка спортсменов и тренеров установлена в размере 60 тыс. рублей ежемесячно (около 352 тыс. тенге).
Как сообщается в пояснительной записке министра культуры и спорта, реализация проекта постановления потребует дополнительного выделения из республиканского бюджета 280 млн 805 тыс. тенге.
В настоящее время выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам выплачивается Комитетом по делам спорта и физической культуры. В 2020 году выплаты составляли 101 млн 898 тыс. тенге, в 2021 году - 101 млн 898 тыс. тенге, в 2022 году предполагается выплата 101 млн 898 тыс. тенге.
Напомним, по итогам Олимпийских игр-2020 в Токио Казахстан занял 83-е место в общекомандном зачете
. При этом впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей.
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК до выяснения обстоятельств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках расследования дела об обвинении бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК Федерация тяжелой атлетики РК инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта.
В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию", - говорится в официальном заявлении федерации.
Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера
, в связи с чем ФТА РК намерена оказать следствию всю необходимую поддержку, добавили в федерации.
Напомним, казахстанские тяжелоатлеты Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку после смерти Альберта Линдера. А тяжелоатлет Илья Ильин высказался о тяжелом положении спортсменов
, которые после завершения карьеры остаются один на один со спортивными и психологическими травмами, без поддержки государства и общества.