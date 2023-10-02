Женская команда Казахстана по стрельбе завоевала бронзовую медаль на Азиаде

В активе Казахстана 35 медалей: три золотые, семь серебряных и 25 бронзовых

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ханчжоу (КНР) продолжаются финалы в гребле на байдарках и каноэ в рамках Азиатских игр. Казахстан отметился еще двумя серебряными медалями, - В Ханчжоу (КНР) продолжаются финалы в гребле на байдарках и каноэ в рамках Азиатских игр. Казахстан отметился еще двумя серебряными медалями, сообщает Olympic.kz.





На вторую ступень пьедестала поднялись Мария Бровкова и Руфина Искакова. Они стали вторыми в финале по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Первое место у Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.





В гребле на байдарке-двойке (500 метров) второе место заняли Ирина Подойникова и Ольга Шмелева. Золото у Китая. Узбекистан стал третьим.









В активе Казахстана теперь 35 медалей: три золотые, семь серебряных и 25 бронзовых.



