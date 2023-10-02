01.10.2023, 10:21 24076
Женская команда Казахстана по стрельбе завоевала бронзовую медаль на Азиаде
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиатских игр - 2023 в китайском городе Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Наши стрелки стали третьими в командных соревнованиях", - пишет Olympic.kz.
Казахстанскую команду представили Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина.
Первое место осталось за Китаем. Серебряную медаль завоевала Индия.
Ранее сообщалось, команда Казахстана по велоспорту завоевала бронзовую медаль на Азиаде.
новости по теме
02.10.2023, 14:09 3581
Казахстанская гимнастка завоевала бронзу на Азиатских играх
Виктория Бутолина набрала в финале 52.600 баллов и замкнула тройку призеров
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу.
Защищающая честь страны в женской батутной гимнастике Виктория Бутолина набрала в финале 52.600 баллов и замкнула тройку призеров, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
Это 26-я бронзовая медаль для команды Казахстана на проходящих в Ханчжоу Азиатских играх.
Ранее казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ. Это четвертая золотая медаль в активе страны.
02.10.2023, 10:16 8656
Казахстанские гребцы завоевали золотую медаль Азиатских игр
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ, сообщает Olympic.kz.
Они стали лучшими в гребле на каноэ-двойке (500 метров).
Второе место заняла Япония. Иран Замкнул тройку лучших.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре золота.
02.10.2023, 09:23 10151
Казахстан завоевал две серебряные медали на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ханчжоу (КНР) продолжаются финалы в гребле на байдарках и каноэ в рамках Азиатских игр. Казахстан отметился еще двумя серебряными медалями, сообщает Olympic.kz.
На вторую ступень пьедестала поднялись Мария Бровкова и Руфина Искакова. Они стали вторыми в финале по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Первое место у Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.
В гребле на байдарке-двойке (500 метров) второе место заняли Ирина Подойникова и Ольга Шмелева. Золото у Китая. Узбекистан стал третьим.
В активе Казахстана теперь 35 медалей: три золотые, семь серебряных и 25 бронзовых.
Ранее казахстанские гребцы завоевали бронзовые медали на Азиаде.
02.10.2023, 08:37 11166
Казахстанские гребцы завоевали бронзовые медали на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призерами Азиатских игр. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Тимофей Емельянов стал третьим в дисциплине MC1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.
Наш соотечественник Кирилл Тубаев также стал третьим в дисциплине MK1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.
Тубаев финишировал третьим в гребле на байдарке-одиночке (1000 метров). В этом виде программы победу одержал Донг Жанг из КНР. Вторым на финише был Шахриер Махкамов из Узбекистана. Емельянов завоевал бронзу в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке (1000 метров). Золотая медаль осталась за Кан-Че Лаем из Тайбэя. Владлен Денисов из Узбекистана стал вторым", - сообщили в Национальном Олимпийском комитете.
01.10.2023, 16:43 19636
Серебро завоевал казахстанский борец на Азиаде в Ханчжоу Дополнено
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Ханчжоу. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Бекадил Шаймерденов завоевал серебряную медаль Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет.
Бекадил Шаймерденов стал вторым в кураше (до 81 килограмма)", - пишет Olympic.kz.
В финальной схватке Бекадил бился за золото против Умида Есанова (Узбекистан). Есанов одержал победу со счетом 10:0.
Отмечается, что в активе Казахстана 28 медалей (3 золота, пять серебра и 20 бронз).
Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по стрельбе завоевала бронзовую медаль на Азиаде.
Дополнено 01.10.2023, 17.06
Казахстанский боксер завоевал бронзу на Азиатских играх в Китае.
Боксер Сагындык Тогамбай завершил Азиатские игры в Ханчжоу (КНР) с бронзовой медалью, сообщает Olympic.kz.
Он бился за награды и олимпийскую лицензию в весовой категории до 92 килограммов. В полуфинале ему противостоял китаец Сюэчжэнь Хан.
Хан одержал победу единогласным решением судей. Тогамбай в свою очередь завершил выступление на Азиаде, заняв третье место.
29.09.2023, 19:00 69621
Команда Казахстана по велоспорту завоевала бронзовую медаль на Азиаде
Артем Захаров и Рамис Динмухаметов финишировали третьими в мэдисоне
Фото: НОК РК
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Пекин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по велоспорту на треке завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Артем Захаров и Рамис Динмухаметов финишировали третьими в мэдисоне. Бронзовую медаль команде принесли 37 набранных очков", - проинформировали в комитете.
Первое место у Японии - 54 очка. Второе место осталось за Южной Кореей - 54 очка.
Ранее мужская сборная Казахстана по фехтованию стала серебряным призером Азиатских игр.
29.09.2023, 18:30 70376
Мужская сборная Казахстана по фехтованию стала серебряным призером Азиатских игр
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах в лице Руслана Курбанова, Эльмира Алимжанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая завоевала серебряные медали Азиады-2023, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
В финале наши спортсмены уступили команде Японии. Итоговый счет противостояния - 36:35
Это четвертый комплект серебряных наград для команды Казахстана на этих Азиатских играх и третья медаль в фехтовании.
Вчера казахстанские саблисты завоевали бронзу в командных соревнованиях. Днем ранее шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде.
Ранее сообщалось, что в активе сборной Казахстана 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых наград.
29.09.2023, 08:53 101016
Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль на Азиаде
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне, сообщает Olympic.kz.
Бейсенбаев преодолел плавание 1500 метров, велоэтап 40 километров и бег 10 километров за 1:52:25. Первым стал японец Кенжи Ненер - 1:50:54. Серебро осталось за Макото Одакурой из Японии - 1:51:49.
Темирлан Темиров финишировал на шестом месте.
В активе сборной Казахстана 3 золотые, 3 серебряные и 17 бронзовых наград.
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Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?