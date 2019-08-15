Экс-сенатор Громов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Сергей Громов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Громов Сергей Николаевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Громов родился в 1959 году. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "гидромелиорация", Алматинский институт политологии и управления по специальности "теория социально-политических отношений", Университет "Аулие-Ата" по специальности "юриспруденция".

В разные годы работал акимом района, первым заместителем акима Южно-Казахстанской области, государственным инспектором администрации президента.

С 2007 по 2011 годы работал руководителем аппарата, заместителем председателя, секретарем народно-демократической партии "Нур Отан".

С сентября 2011 по 2013 годы занимал должность заместителя министра обороны РК.

С августа 2013 года по январь 2016 года - депутат сената парламента РК V созыва, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

С января 2016 года - заместитель председателя сената парламента РК.

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