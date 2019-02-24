Досрочные выборы нам не грозят - Назарбаев (ВИДЕО)

Конечно, всех интересует, самый интересный вопрос - это выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там все четко расписано: когда выборы происходят, когда срок проходит", - заявил Нурсултан Назарбаев.
Он отметил, что у президента по Конституции есть право объявлять досрочные выборы.
Но нам это не грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально работать", - сказал глава государства.
Сегодня Нурсултан Назарбаев сделал заявление по поводу своего обращения в Конституционный совет, назвав его "абсолютно рутинным вопросом".
Это такой же случай, рутинный. Например, мне задавали вопрос: "В Конституции не определено, в каких условиях по доброй своей воле может (президент. - Прим. агентства.) оставить этот пост, то есть уйти в отставку. Нету этого. Во всех конституциях мира это есть", - пояснил Нурсултан Назарбаев.
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