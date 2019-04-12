Жакыпова назначена вице-министром образования и науки РК

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Назначен вице-министр образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна назначена на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ф. Жакыпова родилась в 1968 году в Алматы. В 1991 году окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, в 2009 году Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати. Работала на различных должностях в системе Казахского государственного университета имени Аль-Фараби. В 2001 году была назначена проректором Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати, с 2008 по 2011 годы работала проректором Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова. Занимала должности заместителя директора, директора департамента в Министерстве образования и науки РК. С 2014 по 2016 годы работала исполнительным директором Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета. С 2016 года занимала должность ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Доктор экономических наук, профессор. Награждена орденом "Курмет".

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