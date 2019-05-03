Жилкибаев и Сарбасов назначены вице-министрами труда и социальной защиты населения РК

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Назначены вице-министры труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Жилкибаев Ержан Жуматулы назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК, Сарбасов Акмади Адилович назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Е. Жилкибаев в разные годы работал в Канцелярии премьер-министра РК, Министерства экономики и бюджетного планирования РК, аппарате Восточно-Казахстанской области, администрации президента РК. С мая 2016 года по март 2019 года занимал должность акима Медеуского района города Алматы. С 26 марта текущего года и по настоящее время - вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

А. Сарбасов в разные годы работал в структуре Министерства юстиции РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2017 года и по настоящее время - председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК - главный государственный инспектор труда РК.

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