Система Orphus

Примкулов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

22.07.2019, 18:27 11098
Примкулов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК
Фото: primeminister.kz
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Ахметжан Примкулов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает Kazakhstan Today. 
 
Постановлением правительства РК Примкулов Ахметжан Абдижамилович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Ахметжан Примкулов родился в 1979 году в Жамбылской области. В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "экономист", в 2003 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве специалиста прокуратуры Жамбылской области, работал в судебной системе. В 2012-2016 годах занимал должности заместителя председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, заместителя председателя Комитета экологического регулирования, контроля и госинспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.
 
С июня 2016 года по ноябрь 2017 года работал председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. С ноября 2017 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК.

Ранее президент дал министру экологии, геологии и природных ресурсов РК ряд поручений по решению экологических проблем.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая