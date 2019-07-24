Примкулов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

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Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Ахметжан Примкулов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана , передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Примкулов Ахметжан Абдижамилович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК , сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ахметжан Примкулов родился в 1979 году в Жамбылской области. В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "экономист", в 2003 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "юрист". Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве специалиста прокуратуры Жамбылской области, работал в судебной системе. В 2012-2016 годах занимал должности заместителя председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, заместителя председателя Комитета экологического регулирования, контроля и госинспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

С июня 2016 года по ноябрь 2017 года работал председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. С ноября 2017 года и до настоящего времени занимал должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК





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