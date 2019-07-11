Президент дал ряд поручений по решению экологических проблем

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Магзума Мирзагалиева, передает Kazakhstan Today

Министр проинформировал президента о текущей деятельности министерства , а также о процессе разработки нового Экологического кодекса. Он также отчитался о мерах, предпринимаемых для развития геологии, экономии водных ресурсов, защиты лесов и животного мира.

Президент Казахстана указал на необходимость решения проблемы твердых бытовых отходов. По его мнению, нужно привести полигоны в соответствие с экологическими и санитарными требованиями, а также повысить инвестиционную привлекательность сферы вывоза и переработки твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Акорды.

На особом контроле, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, должны быть вопросы охраны водного и растительного мира, борьбы с браконьерством и незаконной вырубкой леса.

Кроме того, глава государства призвал повысить экологическую культуру населения и привлечь волонтеров к работе по охране окружающей среды.





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