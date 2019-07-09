Переработка отходов достигает лишь 14% в Нур-Султане и еще ниже в регионах

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Переработка мусора достигает лишь 14% в Нур-Султане и еще ниже в регионах. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев после поездки на завод по переработке отходов вместе с акимом столицы Алтаем Кульгиновым, передает Kazakhstan Today.
Посетили с @AltayKulginov мусорный полигон и комплекс по переработке. Проблема по утилизации на сегодня стоит остро в целом по всей стране. В столице сортируется лишь 14% отходов, в других регионах показатель ещё ниже", - написал Мирзагалиев в Twitter.
Он отметил, что к 2040 году стоит задача довести уровень переработки ТБО минимум до 40%.
Как сообщалось ранее, в столице Казахстана к концу текущего года завершится строительство еще одного завода по переработке отходов, который, как предполагается, до 50% увеличит мощность утилизации в целом.
В Жезказгане по линии "зелёной" экономики внедряется проект по переработке бытового мусора. Иностранные инвесторы намерены построить биоэлектростанцию, где из отходов будет производиться газ с дальнейшим преобразованием в электроэнергию.
Депутат сената парламента и уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева предложила запретить производство, импорт и продажу пластиковых пакетов, а также провести масштабные акции по очистке территорий от пластикового и иного мусора.
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