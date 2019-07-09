Переработка отходов достигает лишь 14% в Нур-Султане и еще ниже в регионах

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Переработка мусора достигает лишь 14% в Нур-Султане и еще ниже в регионах. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев после поездки на завод по переработке отходов вместе с акимом столицы Алтаем Кульгиновым, передает Kazakhstan Today.

Посетили с @AltayKulginov мусорный полигон и комплекс по переработке. Проблема по утилизации на сегодня стоит остро в целом по всей стране. В столице сортируется лишь 14% отходов, в других регионах показатель ещё ниже", - написал Мирзагалиев в Twitter .

Он отметил, что к 2040 году стоит задача довести уровень переработки ТБО минимум до 40%.

Депутат сената парламента и уполномоченный по правам ребенка в РК Сауле Айтпаева предложила запретить производство, импорт и продажу пластиковых пакетов , а также провести масштабные акции по очистке территорий от пластикового и иного мусора.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства