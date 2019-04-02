Депутат сената предлагает запретить в Казахстане пластиковые пакеты

По данным ООН, на поверхности Мирового океана плавает 270 000 тонн мусора, 5,25 трлн пластиковых объектов, 1,8 млрд человек пользуются питьевой водой, загрязненной кишечной палочкой, массовая гибель морских и речных животных. Мы видим отчетливо, как обстоит эта ситуация в Казахстане при переходе от зимы к весне. Матушке-Земле из-за замусоренности тяжело восстанавливаться, набираться новой энергии и подпитывать ею живых существ", - отметила сенатор в запросе.
Она указала на то, что в результате этой деятельности происходит деградация земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия, загрязнение воздуха. В свою очередь, это все чаще ведет к заболеваниям органов дыхания, ЖКТ и сердечно-сосудистых заболеваний и других, особенно у детей.
В этой связи депутат предложила "запретить производство, импорт и реализацию пластиковых пакетов толщиной менее 15 микрон (более 60 стран отказались уже от пластиковых пакетов) с принятием необходимых НПА".
Она также считает необходимым провести акции по очистке от пластиковых объектов, строительного и иного мусора на просторах Казахстана: в степях, дачных массивах, у авто-железнодорожных магистралей. Кроме того, почистить все природные источники воды: водоемы, родники, открытые колодцы.
Еще одно предложение - развивать принципы ответственного предоставления государством и бизнесом услуг с учетом факторов воздействия на окружающую среду, выбор местного сырья и возможности отслеживания его происхождения и увеличение доли органических продуктов. При этом действия бизнеса необходимо направить на сокращение вредного влияния на окружающую среду всех своих видов деятельности и на сохранение окружающей среды, говорится в запросе.
Кроме того, Сауле Айтпаева предложила премьер-министру установить экологический контроль в отношении собственников за неиспользование зданий, сооружений, жилых домов и состояние содержания в санитарных условиях.
В числе других предложений депутата - высадка аллей во всех регионах; создание сенсорных дорожек из галечного камня в парках, на детских или спортивных площадках: широкомасштабные эколого-природоохранные акции, семейно-экологические фестивали.
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