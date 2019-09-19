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Премьер-министр представил новых министров иностранных дел, индустрии и инфраструктурного развития

18.09.2019, 20:32 12772
Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин представил коллективам Министерства иностранных дел (МИД), а также Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) новых руководителей - Мухтара Тлеуберди и Бейбута Атамкулова, назначенных сегодня указами главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает Kazakhstan Today.
 
На встрече с руководящим составом МИД глава правительства поблагодарил Б. Атамкулова за работу на посту министра иностранных дел РК, пожелав ему успехов в качестве главы МИИР, а его преемнику М. Тлеуберди - плодотворной работы в должности министра иностранных дел.
 
Аскар Мамин представил Б. Атамкулова коллективу МИИР, отметив большой опыт и компетентность назначенного министра.
 
Тлеуберди Мухтар Бескенулы родился 30 июня 1968 года в селе Аксу Чимкентской области. Окончил учебу в Казахском государственном университете имени С.М. Кирова (Казахский национальный университет имени Аль-Фараби) в 1990 году, по специальности философ. Трудовую деятельность начал стажером в Институте стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова (Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (Сеул, Южная Корея). С 1993 года работает в системе МИД РК, занимал должности чрезвычайного и полномочного посла в Малайзии, Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины, Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан. С марта 2016 года - первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
 
Атамкулов Бейбут Бакирович родился 19 мая 1964 года в селе Узынагаш Алматинской области. В 1986 году закончил металлургический факультет Казахского политехнического института имени В.И. Ленина. С 2006 года работал на дипломатической службе. Был генеральным консулом РК в Германии, чрезвычайным и полномочным послом РК в Малайзии. Занимал пост акима Южно-Казахстанской области, работал ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий РК и Министерства по инвестициям и развитию. С октября 2016 года - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК, с 26 декабря 2018 года по настоящее время занимал пост министра иностранных дел РК.
 

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