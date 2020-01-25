Министры и акимы провалили работу по стабилизации цен - Токаев

Я давал поручение работать с ценами. С сожалением констатирую, что и соответствующие министры, и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть и объективные трудности, связанные ростом цен на зарубежных рынках, с уязвимостью нашей экономики. Но работу надо выполнять качественно и исполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые абсолютно необходимы нашим гражданам", - цитирует Токаева Kazpravda.kz.
Президент также подчеркнул, что правительству и местным исполнительным органам не удалось решить задачу развития конкуренции и увеличения доходов населения.
Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально-значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальной заработной платы, по которой мы стали заметно отставать от наших основных партнеров", - резюмировал глава государства.
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