Министры и акимы провалили работу по стабилизации цен - Токаев

Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Работа по стабилизации цен на социально-значимые продукты в Казахстане провалена. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.

Я давал поручение работать с ценами. С сожалением констатирую, что и соответствующие министры, и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть и объективные трудности, связанные ростом цен на зарубежных рынках, с уязвимостью нашей экономики. Но работу надо выполнять качественно и исполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые абсолютно необходимы нашим гражданам", - цитирует Токаева Kazpravda.kz .

Президент также подчеркнул, что правительству и местным исполнительным органам не удалось решить задачу развития конкуренции и увеличения доходов населения.

Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально-значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальной заработной платы, по которой мы стали заметно отставать от наших основных партнеров", - резюмировал глава государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства