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Министры и акимы провалили работу по стабилизации цен - Токаев

24.01.2020, 13:41 8587
Министры и акимы провалили работу по стабилизации цен - Токаев
Нур-Султан. 24 января. Kazakhstan Today - Работа по стабилизации цен на социально-значимые продукты в Казахстане провалена. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства РК, передает Kazakhstan Today.
 

Я давал поручение работать с ценами. С сожалением констатирую, что и соответствующие министры, и акимы эту работу провалили. Я понимаю, есть и объективные трудности, связанные ростом цен на зарубежных рынках, с уязвимостью нашей экономики. Но работу надо выполнять качественно и исполнять мое поручение. На 10% в среднем повысились цены на продукты, которые абсолютно необходимы нашим гражданам", - цитирует Токаева Kazpravda.kz

 
Президент также подчеркнул, что правительству и местным исполнительным органам не удалось решить задачу развития конкуренции и увеличения доходов населения.
 

Поэтому предстоит обеспечить переход от малоэффективной практики создания натуральных резервов социально-значимых продуктов в региональных стабфондах к альтернативным инструментам. Требуется разработать дополнительный пакет мер, направленных на увеличение реальных доходов граждан, в том числе минимальной заработной платы, по которой мы стали заметно отставать от наших основных партнеров", - резюмировал глава государства.

 

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