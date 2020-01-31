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Акимом района Байконур Нур-Султана назначен Нурбол Нурсагатов

30.01.2020, 18:13 9316
Акимом района Байконур Нур-Султана назначен Нурбол Нурсагатов
Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Акимом района Байконур Нур-Султана назначен 38-летний Нурбол Нурсагатов, передает Kazakhstan Today.
 

По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Нурсагатов Нурбол Тулегенович назначен акимом района Байконыр города Нур-Султана", - сообщили в акимате города. 

 
Нурсагатов с 2004 по 2005 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли РК. 
 
С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны.
 
С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата города Астаны. 
 
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК. 
 
С 2014 по 2019 годы работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата города Алматы и управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана. 
 
Ранее сообщалось о задержании прежнего акима столичного района Байконур Аскара Есилова, который подозревается в получении взятки в виде последней модели IPhone. 
 

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