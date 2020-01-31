Акимом района Байконур Нур-Султана назначен Нурбол Нурсагатов

Нур-Султан. 30 января. Kazakhstan Today - Акимом района Байконур Нур-Султана назначен 38-летний Нурбол Нурсагатов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Нурсагатов Нурбол Тулегенович назначен акимом района Байконыр города Нур-Султана", - сообщили в акимате города.

Нурсагатов с 2004 по 2005 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли РК.

С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны.

С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата города Астаны.

В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

С 2014 по 2019 годы работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата города Алматы и управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана.

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