Акимом района Байконур Нур-Султана назначен Нурбол Нурсагатов

По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Нурсагатов Нурбол Тулегенович назначен акимом района Байконыр города Нур-Султана", - сообщили в акимате города.
Нурсагатов с 2004 по 2005 годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Комитета строительства Министерства индустрии и торговли РК.
С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата города Астаны.
С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя управления строительства акимата города Астаны.
В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.
С 2014 по 2019 годы работал руководителем управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, управления строительства акимата города Алматы и управления охраны окружающей среды акимата города Нур-Султана.
Ранее сообщалось о задержании прежнего акима столичного района Байконур Аскара Есилова, который подозревается в получении взятки в виде последней модели IPhone.
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